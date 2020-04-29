Коронавирус

РБКРБКНовак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть

Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС. «На рынке мы видим зеленые ростки увеличения спроса», — заявил он.
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Путин сделал горькое заявление о нефти

Московский Комсомолец11:00

Минэнерго РФ видит признаки восстановления спроса на нефть из-за ослабления карантина в ряде стран

Эхо Москвы11:21

Новак заявил, что сокращение спроса на нефть в мире близко к своему пику

ТАСС08:26

Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть

РБК09:13

Новак: сокращение спроса на нефть близко к своему пику

News.ru08:07

На рынке нефти видны «зелёные ростки увеличения спроса» — Новак

REGNUM07:53

Новак назвал сроки возможного восстановления спроса на нефть

РЕН ТВ07:32
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
1,9K
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
754
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
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Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
2,4K
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
900
Общество

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
8
Общество

В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
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Армия и оружие

Турция перешла в наступление в Сирии

Деловое.ТВ вчера в 13:26
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Общество

В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК 17:01
Политика

В России продлили запрет на въезд иностранцев

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
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Происшествия

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Коммерсантъ 10:19
43
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
549
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
1,1K
Общество

В России прекратят продажи листового чая Lipton и Brooke Bond

О причинах прекращения в России продаж листового чая Lipton и Brooke Bond в компании не рассказали.
Аргументы и Факты 05:06
583
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
85
Политика

Армия Хафтара приостановила боевые действия

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, осаждающие столицу страны Триполи, заявили в среду, что договорились о гуманитарной паузе в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан.
Коммерсантъ 17:49
Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан 08:19
91
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлили до 11 мая включительно

Власти Москвы продлили до 11 мая включительно все ограничительные меры, в том числе и режим самоизоляции.
Агентство Москва вчера в 13:03
602
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
965
Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

В Кремле заявили, что невозможно точно спрогнозировать окончание эпидемии коронавируса в России.
Газета.Ru 11:11
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Здоровье

Более 70 заразившихся коронавирусом медиков умерли в России

За время эпидемии в России умерли более 70 медицинских работников. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Русская Планета 09:42
1K
Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
185
Общество

В сети выставили на продажу данные оформлявших микрокредиты россиян

Эксперты предупредили, что когда эти данные окажутся в руках мошенников, то они могут попытаться оформить онлайн-займы на другого человека, правда, для этого потребуется еще и номер СНИЛС, которого в базе нет.
Профиль 04:06
520
Политика

Помпео заявил об угрозе голода в КНДР

В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:53
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Космос

В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

Газета.Ru вчера в 07:37
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Кино

Умер индийский актёр Ирфан Кхан

RT на русском 09:54
22
Экономика

В Кремле оценили слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова — тот заявил, что из-за экономического кризиса на фоне пандемии средний класс может обеднеть.
Известия вчера в 06:25
2,6K
Общество

В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
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