Коронавирус
КоммерсантъМинэнерго ожидает снижение добычи нефти на 10% по итогам года
Добыча нефти в России по итогам года снизится примерно на 10%, сообщил министр энергетики Александр Новак. В мае добыча снизится на 19% по сравнению с февралем, добавил он. Компании сократят производство в рамках соглашения ОПЕК+.
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С учетом работы первых четырех месяцев и постепенного уменьшения объемов сокращения по итогам года планируется снижение объемов добычи примерно на 10% к уровню прошлого года.
— Александр Новак, российский политикРЕН ТВ 08:25
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Экономика
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Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска
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Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
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