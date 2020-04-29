Энергетика

RT на русскомRT на русскомНовак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка

Министр энергетики Александр Новак дал прогноз по срокам восстановления рынка нефти.
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Новак рассказал Путину о сроках восстановления цен на нефть

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Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
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Шойгу анонсировал крупные учения двух армий в 2020 году

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Минобороны проведет крупные учения в Центрально-Азиатском стратегическом направлении в 2020 году.
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