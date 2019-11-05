Политика
ТАССНовак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
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Это явно действия, не направленные на улучшение взаимоотношений и выстраивание взаимоотношений между партнерами. Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу.
— Александр Новак, российский политикТАСС вчера в 10:01
с чего всё началось
Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний. Об этом журналистам сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак.ТАССвчера в 10:19
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Новак: «Нафтогаз» и «Газпром» должны вернуться к нулевому варианту решения спора
Коммерсантъвчера в 11:43
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Наука
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Петрозаводск говорит 00:42
Общество
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Происшествия
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Политика
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Политика
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REGNUM 07:48
Политика
Минприроды назначило временного куратора «мусорной» реформы
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Матч ТВ 04:59
Политика
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Энергетика
«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа
В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
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Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.
Lenta.ru 07:22
Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» за девять месяцев выросла на четверть
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Политика
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
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Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
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Глава ФТС доложил Медведеву о перевыполненных планах
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ТАСС 06:36
Гаджеты
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Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
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Политика
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Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
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Происшествия
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Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
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Помощник «Алиса» заговорила по-турецки
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