Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний. Об этом журналистам сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак.

с чего всё началось

Это явно действия, не направленные на улучшение взаимоотношений и выстраивание взаимоотношений между партнерами. Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу.

Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.

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