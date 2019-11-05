Общество

ТАССТАССНовак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
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Александр Новак
Это явно действия, не направленные на улучшение взаимоотношений и выстраивание взаимоотношений между партнерами. Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу.
— Александр Новак, российский политикТАСС 10:01
с чего всё началось

Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний. Об этом журналистам сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак.
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