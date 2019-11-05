Общество

ТАССТАССНовак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний. Об этом журналистам сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак.
ТАСС10:19

Подробнее о событии

Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

ТАСС10:19

Новак прокомментировал новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Известия10:05

Александр Новак назвал абсурдными иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Российская газета10:36

Новак: «Нафтогаз» и «Газпром» должны вернуться к нулевому варианту решения спора

Коммерсантъ11:43

Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к Газпрому

Взгляд.ру10:10

Александр Новак прокомментировал новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Говорит Москва10:17

Новак прокомментировал иск «Нафтогаза» к «Газпрому» в $12 млрд

Вестник Кавказа10:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией

Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
РИА Новости 10:53
Политика

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
РИА Новости 11:35
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском сорвано

Разведение сил ополченцев ДНР и военнослужащих ВСУ в Петровском сегодня оказалось сорвано.
Ридус вчера в 07:21
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Армия и оружие

На Украине закупили тысячи бракованных бронежилетов для армии

Пять чиновников Минобороны Украины оказались причастны к закупке для ВСУ 11 тысяч бракованных бронежилетов на общую сумму 100 млн гривен.
РЕН ТВ 12:13
Наука

Ученые раскрыли структуру и свойства нового полупроводника

Двойные и тройные халькогениды РЗЭ нередко демонстрируют ряд новых тепловых, магнитных и оптических свойств, нехарактерных для прочих халькогенидов.
Naked Science 03 ноября в 12:35
Кино

Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»

Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU вчера в 10:08
Общество

Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка

Известия 07:59
Политика

План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря

Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
Наука

Ученые: Ночник может привести к развитию смертельных заболеваний

Японские ученые провели исследование и установили, что включенный ночью ночник может нести организму человеку серьезную угрозу.
Дни24 вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Голый модельер попозировал в обнимку с обнаженной моделью

На фото модель и модельер стоят без одежды и обнимаются. При этом Рустен закрасил интимные части их тел в фоторедакторе.
Lenta.ru 08:20
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Интернет

Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
Коммерсантъ вчера в 17:18
Футбол

«Бавария» рассматривает Тухеля на должность главного тренера

«Бавария» продолжает поиски нового главного тренера. Одним из кандидатов является нынешний рулевой ПСЖ Томас Тухель.
Soccer.ru 09:08
Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой школьницы

РИА Новости 12:03
Гаджеты

Тренд на сборку ПК оживил рынок

Как отметил «Ситилинк», после длительного периода спада в этом сегменте рынка, покупатели вновь обратились к индивидуальной сборке системных блоков.
IT-World 05:02
Транспорт

Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Происшествия

В Москве после визита к стоматологу умер подросток

Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.
Вести.Ru 08:28
Общество

В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник 5 ноября приняли в первом чтении законопроект о создании в России вытрезвителей.
Комсомольская правда 12:59
Наука

Ученые обнаружили необычный способ побороть никотиновую зависимость

Ученые уверены, что это открытие может придумать новые медикаментозные способы борьбы с курением.
Политика Сегодня 07:03
Экономика

Сахарным заводам в России предрекли банкротство

Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.
Lenta.ru 12:40
Общество

В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю

Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.
Газета.Ru вчера в 15:07
Экономика

Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным

Повышение ставки НДС с 2019 года принесет стране более двух триллионов рублей, следует из документов Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, пишет РБК.
РИА Новости 01:06
Технологии

Microsoft записала фильм «Супермен» на кусок кварцевого стекла

OAnews 10:15
Происшествия

Московский школьник выстрелил в девушку на свидании

В Москве 17-летний школьник выстрелил в девушку во время свидания.
Lenta.ru 10:19
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Политика

В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

В Москве умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын.
Российская газета 08:17
Общество

На концерте Scorpions в Москве задержали участников Pussy Riot

На концерте группы Scorpions в Москве были задержаны два участника Pussy Riot.
Газета.Ru 12:43
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное