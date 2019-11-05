Политика

ТАССТАССНовак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
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Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний. Об этом журналистам сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак.
ТАСС10:19

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Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

ТАСС10:19

Новак прокомментировал новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Известия10:05

Александр Новак назвал абсурдными иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Российская газета10:36

Александр Новак прокомментировал новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Говорит Москва10:17

Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к Газпрому

Взгляд.ру10:10

Новак прокомментировал иск «Нафтогаза» к «Газпрому» в $12 млрд

Вестник Кавказа10:42

Новак считает абсурдными новые требования «Нафтогаза» к «Газпрому»

News.ru10:39
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
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США ввели санкции против пяти чиновников и военных Венесуэлы, сообщило американское министерство финансов во вторник.
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