Политика
ТАССНовак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний. Об этом журналистам сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак.ТАСС10:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Общество
Во Львове за песню на русском музыканту разбили гитару
Уличному музыканту, который исполнял песню на русском языке в центре Львова, разбили гитару.
Вести.Ru 09:04
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Политика
В Белоруссии объясняли слова Лукашенко о «чужих» войнах России
Слова белорусского президента Александра Лукашенко о «не наших» войнах были вырваны из контекста, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Московский Комсомолец вчера в 12:44
Общество
Киселев объяснил протесты в России излишком студентов
Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения в обществе большим количеством выпускников гуманитарных высших учебных заведений.
Московский Комсомолец 04:00
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент России Владимир Путин задался вопросом, являются ли бакалавриат и магистратура просто «модной схемой» получения образования или в «этом есть какой-то смысл».
Известия 10:46
Экономика
IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
ТАСС 03 ноября в 02:46
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
США ввели санкции против пяти чиновников и военных Венесуэлы, сообщило американское министерство финансов во вторник.
РИА Новости 10:38
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Политика
Иран вновь сокращает обязательства по ядерной сделке
Иран в очередной раз сократит свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.
News.ru 02:37
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы
На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
Salt Mag 09:00
Происшествия
Женщина украла кота за 55 тысяч рублей в Тобольске
Женщина в Тобольске украла кота стоимостью 55 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.
Политика Сегодня 10:06
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Происшествия
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета 03:53
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной
55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Life.ru вчера в 07:22
Финансы
Белоруссия потратит $500 млн резервов на платежи по внешнему госдолгу
Министерство финансов Белоруссии в 2020 году направит на платежи по внешнему госдолгу $500 млн своих резервов.
RT на русском 08:40
Политика
Путин назначил посла России в Великобритании
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24