Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний. Об этом журналистам сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак.

с чего всё началось

Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.

Армия и оружие В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Общество Во Львове за песню на русском музыканту разбили гитару Уличному музыканту, который исполнял песню на русском языке в центре Львова, разбили гитару.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Происшествия В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Политика В Белоруссии объясняли слова Лукашенко о «чужих» войнах России Слова белорусского президента Александра Лукашенко о «не наших» войнах были вырваны из контекста, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Общество Киселев объяснил протесты в России излишком студентов Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения в обществе большим количеством выпускников гуманитарных высших учебных заведений.

Гаджеты Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.

Спорт WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.

Политика Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент России Владимир Путин задался вопросом, являются ли бакалавриат и магистратура просто «модной схемой» получения образования или в «этом есть какой-то смысл».

Политика США ввели новые санкции против Венесуэлы США ввели санкции против пяти чиновников и военных Венесуэлы, сообщило американское министерство финансов во вторник.

Игры Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Иран вновь сокращает обязательства по ядерной сделке Иран в очередной раз сократит свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Общество Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.

Происшествия Женщина украла кота за 55 тысяч рублей в Тобольске Женщина в Тобольске украла кота стоимостью 55 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.

Общество Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.

Происшествия СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной 55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.

Финансы Белоруссия потратит $500 млн резервов на платежи по внешнему госдолгу Министерство финансов Белоруссии в 2020 году направит на платежи по внешнему госдолгу $500 млн своих резервов.