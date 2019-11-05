Общество

ТАССТАССНовак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний. Об этом журналистам сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак.
Читать в источнике
Комментировать4
Александр Новак
Это явно действия, не направленные на улучшение взаимоотношений и выстраивание взаимоотношений между партнерами. Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу.
— Александр Новак, российский политикТАСС 10:01
с чего всё началось

Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
ТАСС10:19

Подробнее о событии

Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

ТАСС10:19

Новак прокомментировал новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Известия10:05

Александр Новак назвал абсурдными иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Российская газета10:36

Новак: «Нафтогаз» и «Газпром» должны вернуться к нулевому варианту решения спора

Коммерсантъ11:43

Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к Газпрому

Взгляд.ру10:10

Александр Новак прокомментировал новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Говорит Москва10:17

Новак прокомментировал иск «Нафтогаза» к «Газпрому» в $12 млрд

Вестник Кавказа10:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:49, Ашберн
Происшествия

В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу

Lenta.ru 23:32
Спорт

Звезда голландской гимнастики ван де Лер восемь лет снималась в порно

Бывшая звезда спортивной гимнастики из Голландии рассказала о том, как восемь лет снималась в фильмах для взрослых.
VSE42.RU 23:40
Общество

Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости 23:44
Кино

Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019

Ежегодную премию Hollywood Film Awards считают одной из репетиций главной киноцеремонии года.
Wday.ru вчера в 23:35
Здоровье

В Минздраве рассказали о вреде табачного дыма для зрения детей

"Исследователи установили, что воздействие табачного дыма при пассивном курении (то есть тогда, когда член семьи курит в присутствии ребенка) вызывает истончение хориоидеи – сосудистой оболочки глаза", – говорится в сообщении.
Будущее России. Национальные проекты 04:36
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Здоровье

Мясников назвал черствым человеком санитарку из больницы Миасса

Телеведущий и популярный врач Александр Мясников назвал санитарку из больницы Миасса черствым человеком.
Телепрограмма 21:30
Армия и оружие

«Черные дыры» в океане. О неатомных подлодках России, которые могут «бесшумно наблюдать»

Военно-морской флот (ВМФ) РФ уже усилил боевую мощь на Черном море этими подводными кораблями — шесть лодок несут боевую службу в составе Черноморского флота.
ТАСС 04:30
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

REGNUM 23:01
Происшествия

ФСИН проверяет красноярскую колонию после видео об издевательствах

ГУФСИН России по Красноярскому краю проводит проверку после появления в сети видеоролика, в котором, как утверждается, сотрудник одной из колоний издевается над заключенным.
ДЕЛА.ru 22:06
Общество

Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»

Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
Rambler News Service 11:25
Авто

Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3

Корейский автопроизводитель KIA объявил о дате продаж кроссовера KIA KX3.
HotMurom.ru 23:40
Экономика

Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
Шоу-бизнес

Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске

Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
78.ru 03 ноября в 10:40
Здоровье

О смертельной опасности некоторых видов орехов рассказали диетологи

Evo-rus.com 14:36
Шоу-бизнес

Эксперт оценил преображение 58-летней Яковлевой с помощью стрижки боб

Телепрограмма 04:12
Происшествия

Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном

Регион online 06:46
Футбол

«Барселона» и «Славия» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

МК-Спорт 15:01
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
РБК 16:00
Общество

Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ

Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru 17:58
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 16:21
Футбол

«Мы прибыли». «Ювентус» прилетел в Москву перед матчем с «Локомотивом»

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что команда прилетела в Москву перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».
Спорт-Экспресс 12:35
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Lenta.ru 23:08
Общество

Со дна Балтийского моря подняли почти тысячу бутылок редкого алкоголя

Дайверам удалось поднять со дна Балтийского моря груз алкоголя, с затопленного в 1917 году шведского судна.
Общественное телевидение России 06:35
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Футбол

«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4

Газета.Ru 17:31
Происшествия

В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов

В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября из сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM 23:32
Экономика

Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 03 ноября в 04:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное