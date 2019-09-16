Россия может переоценить и усилить уровень безопасность на объектах по добычи нефти в стране из-за атаки дронов на производственные мощности саудовской Saudi Aramco - крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал нападения на объекты саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Он отметил, что подобные атаки не должны происходить, так как они влияют на энергобезопасность "в целом".

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