Энергетика
ТАССНовак назвал бессмысленным продление сделки ОПЕК+ в условиях пандемии
Сделка ОПЕК+ не имела бы смысла в ситуации пандемии коронавируса, поскольку спрос упал в 10 раз больше предполагаемого сокращения добычи в рамках альянса. Об этом сообщил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
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Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
В Москве продлили ограничения по коронавирусу
Власти Москвы до 1 мая продлили ранее введенные ограничения для предотвращения распространения коронавируса, указ подписал мэр Сергей Собянин.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Авто
В России начались продажи пикапа Isuzu D-Max для бездорожья
Японская компания Isuzu начала российские продажи пикапа D-Max в новой комплектации AT35. Об этом 2 апреля пишет «Автостат».
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Архангельский губернатор Орлов подал в отставку
Заявление об отставке написал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Об этом он сообщил на брифинге 2 апреля.
Политика
Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Общество
В Перми подтвердили коронавирус у скончавшейся журналистки
В Перми подтвердили коронавирус у скончавшейся журналистки Главный редактор пермской газеты "Деловой интерес" Анастасия Петрова, о смерти которой стало известно 31 марта, была заражена новым коронавирусом.
Общество
Алкоголь и табак не пропадут из петербургских магазинов
Магазины, реализующие табачную и алкогольную продукцию, продолжат работать в обычном режиме.
ЖКХ
Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Политика
Валерий Радаев рассказал, что в регионе будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий
Губернатор Валерий Радаев сообщил, что в регионе может быть рассмотрена возможность возобновления работы предприятий.
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Общество
В Курской области вводят маршрутные листы
Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Энергетика
В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Армия и оружие
Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США
Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
Общество
Продление режима полной самоизоляции в Екатеринбурге до 30 апреля 2020 года: для чего продлили период самоизоляции
Глава государства объявил о продлении периода самоизоляции на 6 - 30 апреля 2020 года.
Происшествия
Ярославские власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
Ярославские власти ожидают результатов по 12 отправленным в федеральный центр положительным первичным тестам на коронавирус, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
Армия и оружие
В ОАК рассказали, как появилось название истребителя Су-57
Эксперты раскрыли значение цифр в названии истребителя. В ОАК рассказали, как появилось название истребителя Су-57.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что всем вузам рекомендуется возобновить обучение в дистанционном формате с 6 апреля.
Футбол
Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард
Business Insider посчитало, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет третьим спортсменом в мире и первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов.
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.