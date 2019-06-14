Энергетика

ТАССТАССНовак назвал бессмысленным продление сделки ОПЕК+ в условиях пандемии

Сделка ОПЕК+ не имела бы смысла в ситуации пандемии коронавируса, поскольку спрос упал в 10 раз больше предполагаемого сокращения добычи в рамках альянса. Об этом сообщил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
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Новак допустил дальнейшее падение спроса на нефть в мире

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РЕН ТВ09:39

Министр энергетики Новак: Сделка с ОПЕК не имела бы никакого действия в условиях мирового сокращения потребления нефти

Эхо Москвы09:41
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«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
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Ярославские власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

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