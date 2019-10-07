Энергетика
Газета.RuНовак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.
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Названы условия возвращения к цене на нефть $100 за баррель
Национальная служба новостейвчера в 13:12
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Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Общество
Нобелевскую премию по физике получили астрономы
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Происшествия
Басманный суд продлил домашний арест Майкла Калви
Басманный суд Москвы во вторник продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экономика
Нацпарк «Угра» получит больше 30 миллионов на развитие туризма
8 нацпарков получат более 100 миллионов рублей на создание инфраструктуры в 2019 году, сообщил директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Иван Шмаков.
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Политика
Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
Авто
В России могут появиться умные «лежачие полицейские»
В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
Кино
Глуховский самоустранился от экранизации «Метро 2033»
Писатель Дмитрий Глуховский в беседе с РИА "Новости" рассказал об экранизации его книги "Метро 2033".
Космос
Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года
Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5П», которая будет способна выводить на орбиту корабль «Орел», завершится к концу 2019 года.
Политика
Песков: Слова Трампа о желании поладить с РФ расходятся с реальностью
По словам Дмитрия Пескова, американский лидер до сих пор не раскрыл суть своих заявлений Слова президента США Дональда Трампа о желании поладить с Россией расходятся с реальностью.
Происшествия
Бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник Федерального бюро расследований США 6 октября на протяжении часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая приехала на форум «Диалог Форт-Росс».
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии.
Политика
«Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина
Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью «Комсомольской правде» заявил, что продолжит обсуждать политическую ситуацию на Украине в своём ток-шоу на канале Россия-1.
Происшествия
В России выписан первый штраф из-за курения на балконе
Жителю города Изобильный Ставропольского края впервые в России выписали штраф за пожар, начавшийся из-за неосторожного курения на балконе.
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Бразильские студенты нашли на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Об этом сообщила телекомпания Globo.
Политика
В Госдуме допустили скорое восстановление авиасообщения с Грузией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил вероятность скорого восстановления авиасообщения с Грузией.
Происшествия
Врачи в Татарстане прооперировали мальчика, которого мать ранила ножом
Ребенок, которого пыталась убить собственная мать, прооперирован в Татарстане. Его состояние характеризуется как тяжелое.
Экономика
ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.