Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого

В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.
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РФ в стратегии исходит из цены на нефть в среднесрочной перспективе $50 за баррель

ПРАЙМ05:12

Новак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть»

ТАССвчера в 05:28

Эксперт назвал условие для роста цен на нефть до $100 за баррель

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Названы условия возвращения к цене на нефть $100 за баррель

Национальная служба новостейвчера в 13:12

Новак назвал справедливую цену нефти

Вести.Финансвчера в 06:05

Глава Минэнерго посоветовал забыть о нефти по $100

РБКвчера в 06:58

Эксперт прокомментировал заявление Новака о справедливой цене на нефть

RT на русскомвчера в 16:53
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
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С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
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Нобелевскую премию по физике получили астрономы

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Газета.Ru 06:23
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СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Известия 06:04
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Басманный суд продлил домашний арест Майкла Калви

Басманный суд Москвы во вторник продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:06
Экономика

Нацпарк «Угра» получит больше 30 миллионов на развитие туризма

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Экономика

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Политика

Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48
Авто

В России могут появиться умные «лежачие полицейские»

В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.
ТАСС вчера в 20:05
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
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Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК 06 октября в 12:56
Кино

Глуховский самоустранился от экранизации «Метро 2033»

Писатель Дмитрий Глуховский в беседе с РИА "Новости" рассказал об экранизации его книги "Метро 2033".
Газета.Ru 05:09
Космос

Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года

Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5П», которая будет способна выводить на орбиту корабль «Орел», завершится к концу 2019 года.
Политика Сегодня вчера в 18:55
Политика

Песков: Слова Трампа о желании поладить с РФ расходятся с реальностью

По словам Дмитрия Пескова, американский лидер до сих пор не раскрыл суть своих заявлений Слова президента США Дональда Трампа о желании поладить с Россией расходятся с реальностью.
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Происшествия

Бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
ТАСС 02:35
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник Федерального бюро расследований США 6 октября на протяжении часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая приехала на форум «Диалог Форт-Росс».
Телеканал RTVI 06 октября в 03:48
Происшествия

Бизнесмен из Екатеринбурга отправится в колонию за истязание ребёнка

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Устинов согласился выйти на замену Спонгу и провести бой с Усиком

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Армия и оружие

В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии.
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Политика

«Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина

Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью «Комсомольской правде» заявил, что продолжит обсуждать политическую ситуацию на Украине в своём ток-шоу на канале Россия-1.
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В России выписан первый штраф из-за курения на балконе

Жителю города Изобильный Ставропольского края впервые в России выписали штраф за пожар, начавшийся из-за неосторожного курения на балконе.
Югополис вчера в 05:17
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Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева

Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК вчера в 09:06
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В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
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РИА Новости 04:26
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В Госдуме допустили скорое восстановление авиасообщения с Грузией

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил вероятность скорого восстановления авиасообщения с Грузией.
Известия 04:46
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Врачи в Татарстане прооперировали мальчика, которого мать ранила ножом

Ребенок, которого пыталась убить собственная мать, прооперирован в Татарстане. Его состояние характеризуется как тяжелое.
ТАСС вчера в 11:06
Экономика

ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
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