В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.

Новак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого

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