Энергетика
Газета.RuНовак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.
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Названы условия возвращения к цене на нефть $100 за баррель
Национальная служба новостейвчера в 13:12
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Экономика
ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам
Чуть позже с официальным заявлением выступил и ее директор Стас Христов, который попросил публику не спекулировать болезнью артистки.
StarHit.ru вчера в 04:00
Здоровье
Японская диета снижает риск развития рака простаты
Итальянские эксперты считают, что японская диета не только положительно влияет на сердечно-сосудистую деятельность, но и снижает риск развития рака простаты.
Актуальные Новости 08:20
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика
Трамп и Зеленский не поздравили Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков об отсутствии поздравлений Владимиру Путину с днем рождения от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:29
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Lenta.ru 07:38
Энергетика
Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году
Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году в связи с запуском БелАЭС, сообщил министр энергетики страны Виктор Каранкевич.
RT на русском 07:07
Политика
Лукашенко назвал Украину подарком для США и НАТО
ИА Новороссия 06:50
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Происшествия
Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца
Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Футбол
Воспитанник «Зенита» рассказал о договорном матче
Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что во времена выступления за петербургское "Динамо" ему предлагали деньги за участие в договорном матче.
Газета.Ru 07:25
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому.
Коммерсантъ 08:18
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Здоровье
Во Владимире построят новый инфекционный корпус ОДКБ
Владимирские ведомости 08:15
Футбол
СМИ: Соболев станет фундаментом для строительства «Манчестер Юнайтед»
Британские СМИ проанализировали возможный переезд форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева в «Манчестер Юнайтед».
Матч ТВ 05:04
Армия и оружие
Курды обратятся к Москве и Дамаску в случае вывода войск США
Сирийские курды заявили, что в случае вывода всех войск США из приграничной с Турцией зоны, они начнут переговоры с Дамаском и Москвой, чтобы урегулировать проблемы безопасности.
Известия 08:11
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон прогулялась с семилетним приемным сыном Джексоном, одетым в женский купальник.
ФАН 02:07
Авто
Новый «каблучок» Lada Van ожидается следующим летом
Новый отечественный «каблучок» в лице модели LADA Van, являющейся аналогом французской модели Renault Dokker только с переосмысленным внешним обликом, появится на рынке следующим летом.
Pnzdrive 02:59
Происшествия
Сотрудники ФСБ пришли с обысками к первому вице-мэру Красноярска
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски у первого замглавы Красноярска Владислава Логинова.
РБК 07:41
Политика
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
РИА Новости вчера в 18:30
Игры
Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Игромания.ру вчера в 13:17