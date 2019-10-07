В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.

Новак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

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