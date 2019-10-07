Энергетика
Газета.RuНовак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.
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Названы условия возвращения к цене на нефть $100 за баррель
Национальная служба новостейвчера в 13:12
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
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Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
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Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.
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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине
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Командиры ВКС получили указание убрать из кабинетов цветы и картины
Командиры воинских частей Воздушно-космических сил с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин получили указание от главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина убрать из своих кабинетов цветы и картины.
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В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе
По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
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Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
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Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную
Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.
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Абэ: суверенитет Японии распространяется на «северные территории»
Суверенитет Японии распространяется на спорные острова Курильской гряды, и позиция правительства в этом вопросе не меняется.
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Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
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На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку
Общество
Роспотребнадзор рассказал о правилах интернет-покупок
При дистанционных покупках товаров нужно обращать внимание на сайт продавца, где обязательно должна быть представлена информация об адресе и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того, является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, советуют в Роспотребнадзоре.
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Иран предостерег Турцию от военной операции в Сирии
Ранее Турция начала операцию против курдов на севере Сирии.
Экономика
Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа
Счетная палата РФ предложила изменить принцип господдержки кинематографа: учитывать при распределении бюджетных субсидий создателям фильмов успешность проката их предыдущих картин, говорится в сообщении контрольного ведомства.
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Политика
МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»
Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Армия и оружие
Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео
Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.
Наука
Металинза скрутила свет в дискретную спираль
Исследователи создавали металинзу при помощи 3D-печати, а проходящий сквозь нее свет фокусировался в отдельных точках, расположенных вдоль трехмерной спирали.
Авто
Aston Martin впервые показал родстер Vantage
Компания Aston Martin опубликовала первые фотографии Vantage в кузове родстер.
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Нелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года
Эксперты зафиксировали резкий рост нелегального рынка такси в России, говорится в исследовании аналитического центра при правительстве России.
Транспорт
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Происшествия
Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Политика
«Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина
Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью «Комсомольской правде» заявил, что продолжит обсуждать политическую ситуацию на Украине в своём ток-шоу на канале Россия-1.
Армия и оружие
Пилоты самолета сняли на видео запуск баллистической ракеты США
Сообщается, что шестого сентября у побережья Южной Калифорнии в США с подводной лодки были запущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. Lada Granta из-за проблем с тормозами
Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta.