Энергетика
Газета.RuНовак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.
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Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк отреагировал на новость о смерти актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Политика
В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения
На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.
Газета.Ru 11:42
Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Газета.Ru 12:19
Политика
США не дали визы семи российским делегатам в ООН
Как говорит и.о. главы делегации России в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, визы для участия в работе Первого комитета ООН не получило сразу несколько российских делегатов.
Новые Известия 11:29
Транспорт
РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург
Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
Интерфакс 09:08
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета 10:29
Здоровье
Названы 2 крупы, нормализующие инсулин и борющиеся с ожирением
Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
Московский Комсомолец 06:04
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями
Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
RuNews24.ru 11:00
Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
Российская газета 12:34
Религия
«Русский экзархат» Константинополя стал частью РПЦ
Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) после заседания Синода сообщил, что Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции стала частью Московского патриархата.
Вести.Ru 08:52
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 13:03
Транспорт
Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года
Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
РИА Новости 12:46
Армия и оружие
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Известия 04:19
Политика
Бастрыкин оценил работу СК России на «тройку с плюсом»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о неудовлетворённости качеством работы ведомства, оценив результаты деятельности федерального органа на «тройку с плюсом».
RT на русском 09:29
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Авто
Автомобили LADA Classic оказались самыми популярными среди пенсионеров
SpeedMe вчера в 10:43
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Кино
Опубликован трейлер зарубежного сериала с Козловским в роли князя Олега
В Сети появился трейлер шестого сезона сериала «Викинги», в котором российский актер Данила Козловский сыграет роль князя Олега.
Взгляд.ру 13:22
Наука
В российской Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Участники экспедиции в Восточной Арктики обнаружили в ходе замеров рекордное содержание в воздухе метана, говорится на сайте Томского политехнического университета.
Московский Комсомолец 08:18
Общество
В Екатеринбурге открыли реконструированную набережную Исети
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально открыл набережную Исети между улицами Малышева и Куйбышева.
Политсовет 05:57
Кино
Поклонники оценили трейлер документального фильма памяти Децла
Поклонники оценили трейлер документального фильма о рэпере Децле.
Народные новости 06:45
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года.
РБК 10:06