Энергетика
Газета.RuНовак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.
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Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Общество
Власти заступились за опекающую шестерых детей 21-летнюю россиянку
Социальные службы Челябинской области заявили, что не имеют претензий к местной жительнице Кристине Евтушенко, которая опекает пять братьев и сестру.
Lenta.ru 09:21
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 08:09
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе
Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Русская Планета 04:42
Космос
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:51
Здоровье
Власти Подмосковья рассказали о востребованности «Школ матерей»
Более 25 тысяч женщин посетили так называемые школы матерей в Московской области с начала года, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
Lenta.ru 09:01
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
RT на русском 08:31
Политика
Кремль не влияет на отвод сил в Донбассе — Песков
Республики Донбасса находятся под некоторым влиянием Москвы, однако Кремль не является стороной конфликта, от которой зависит отвод вооруженных формирований.
REGNUM 07:17
Армия и оружие
ЛНР передала ОБСЕ информацию для начала разведения сил у Золотого
Представители Луганской Народной Республики заявили о передаче ОБСЕ необходимой информации для начала разведения сил у Золотого.
iReactor 06:47
Религия
РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя
В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
RT на русском 08:56
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Петросян попал в свою квартиру впервые после развода со Степаненко
Газета.Ru 05 октября в 08:41
Наука
В российской Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Участники экспедиции в Восточной Арктики обнаружили в ходе замеров рекордное содержание в воздухе метана, говорится на сайте Томского политехнического университета.
Московский Комсомолец 08:18
Политика
Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников
Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.
РБК 08:50
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
Общество
Уральский город победил в рейтинге «продажной любви»
На 15-м месте рейтинга городов с низкой социальной ответственностью оказалась Пермь. Всего в опросе участвовало 25 городов.
URA.Ru вчера в 23:05
Происшествия
В двух министерствах на Ставрополье прошли обыски
Отмечается, что в ходе обысков специалисты получили данные о преступлениях, совершенных депутатом краевой думы Алексеем Назаренко.
ТАСС 08:23
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад
Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
ТАСС 07:47
Футбол
Вальдес уволен с поста главного тренера «Барселоны» U19
Новым наставником сине-гранатовых стал Артига Франк. Вальдес работал на своем посту с июля 2019 года. Он подписал контракт по схеме 1+1.
Советский спорт 07:42
Происшествия
В Подмосковье угнали машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье
Полиция Подмосковья задержала молодого человека, который угнал машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье, потом высадил ребенка на остановке, а машину сжег.
РИА Новости 07:46
Политика
Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе.
Lenta.ru 07:58
Происшествия
Следствие попросило заочно арестовать экс-совладельца «Теремка»
Следствие просит заочно арестовать экс-совладельца сети блинных «Теремок» и девелопера Романа Фукса, сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы.
РБК 05 октября в 05:31
Политика
Возможный преемник Могерини назвал планы по работе с Украиной и США
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал своими приоритетами работу над безопасностью Украины и перезагрузку трансатлантических отношений.
RT на русском 09:22
Политика
Лавров встретился в Багдаде с президентом Ирака
Глава МИД РФ Сергей Лавров, впервые за последние пять лет находящийся с визитом в Ираке, встречается в Багдаде с президентом страны Бархамом Салехом.
РИА Новости 09:08