Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого

В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.
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Эксперт прокомментировал заявление Новака о справедливой цене на нефть

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ПРАЙМ05:35

Названы условия возвращения к цене на нефть $100 за баррель

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Новак назвал справедливую цену нефти

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РБК06:58

Эксперт назвал условие для роста цен на нефть до $100 за баррель

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Новак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть»

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