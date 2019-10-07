Энергетика
Газета.RuНовак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 20:19, Ашберн
Гаджеты
Больше никакого Android 9 Pie. Google заставит производителей выпускать все новые смартфоны сразу на Android 10
Android 9 Pie была выпущена 6 августа 2018 года, так что у на 31 января производителей будет год с половиной, чтобы насладиться выпуском устройств на её основе.
iXBT.com 16:47
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Политика
Киевский суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.
Вести.Ru 15:12
Экономика
Средняя премия по ОСАГО снизилась в 77 регионах России
Средняя премия по ОСАГО в 2019 году снизилась в 77 регионах России на 5,31%, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).
Коммерсантъ 04:51
Космос
Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли
Китай запустил спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли Gaofen-10, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.
Газета.Ru 04 октября в 22:59
Наука
Страх смерти заставляет мужчин ложиться спать позже
Учёные выяснили, что мужчины, которых тревожат мысли о смерти, склонны оттягивать время отхода ко сну.
Ferra 12:32
Политика
В США Путина поздравили надписью на небе
Lenta.ru 19:20
Общество
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами
Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Общество
Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги
В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru вчера в 07:17
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta
Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta.
Автоновости дня 07:54
Кино
Появился трейлер российского фильма «Спутник»
Газета.Ru 15:58
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Медведь загрыз женщину в Забайкалье
По оценке Минприроды края, медведи стали чаще выходить к населенным пунктам в Забайкалье из-за голода в лесу, чаще всего их привлекают свалки.
ТАСС вчера в 20:54
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости 04:13
Политика
Два комитета ООН прервали работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости 15:45
Политика
МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита
Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия 06:40
Политика
В Конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
RT на русском 20:16
Авто
Опубликована первая статистика продаж Lada XRAY с АКПП
Продажи Lada XRAY Cross с автоматической бесступенчатой трансмиссией, работающей в связке с 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan H4m, начались 22 июля.
SpeedMe 00:35
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Краснодаром»
В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» гостил у «Краснодара». Москвичи потерпели пятое поражение подряд в премьер-лиге — 1:2.
Спорт-Экспресс 10:15
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Российская газета 19:02
Политика
США ввели санкции против 28 китайских организаций
Министерство торговли США решило внести в санкционный список 28 китайских компаний и организаций из-за нарушения прав уйгуров и других мусульман в КНР.
Телеканал 360° 20:15
Армия и оружие
Посольство Норвегии опровергло появление в стране российского спецназа
Посольство Норвегии в России сообщило, что у него нет информации о существовании доказательств присутствия российского спецназа в Норвегии, передает «Интерфакс».
РБК 14:09
Футбол
Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 18:05