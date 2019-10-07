Энергетика
Газета.RuНовак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.
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Футбол
Александр Григорян: «Не хочу доводить ситуацию до того, чтобы быть уволенным»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян заявил, что является ответственным за результаты команды.
Sportbox.RU 14:41
Происшествия
Два пассажира маршрутки погибли в ДТП в Курске
Два человека погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения маршрутного такси «Газель», грузовика Freightliner и Mercedes Gelandewagen.
BFM.ru 14:00
Происшествия
В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»
Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Эхо Москвы 14:02
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.
РБК 14:53
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Политика
Источник сообщил о приостановке работы Первого комитета ГА ООН
Ранее замглавы делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов сообщил "Интерфаксу", что порядка семи человек из делегации РФ пока не получили визы США для участия в сессии первого комитета ГА ООН.
Интерфакс 15:39
Армия и оружие
Глава МИД Турции объяснил иранскому коллеге действия Анкары в Сирии
Как следует из текста сообщения, глава иранского внешнеполитического министерства заявил, что Тегеран выступает против военных действий и поддерживает установление стабильной обстановки на территории Сирии.
РБК 16:36
Политика
Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»
Газета.Ru 11:28
Культура
Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса
Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 вчера в 16:30
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Экономика
Владимир Штыгашев жестко прошелся по «налоговому вопросу» в Хакасии
Владимир Штыгашев жестко потребовал урегулировать вопрос с налоговыми платежами.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:04
Футбол
Спаллетти договорился с «Миланом», но не может расстаться с «Интером»
Напомним, «Милан» может расстаться с Марко Джампаоло из-за неудовлетворительных результатов.
Евро-футбол.ру 16:20
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК вчера в 12:56
Единоборства
Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт 13:34
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, кто изнасиловал ее в 15 лет
Вал Думас — грек, владевший популярным клубом La Cage Aux Folles, он скончался около 20 лет назад в возрасте 68 лет.
Gazeta.SPb 09:16
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 10:56
Политика
Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия 10:33
Здоровье
Названы 2 крупы, нормализующие инсулин и борющиеся с ожирением
Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
Московский Комсомолец 06:04
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Политика
МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны
"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Газета.Ru 13:54
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета 10:29
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Религия
«Русский экзархат» Константинополя стал частью РПЦ
Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) после заседания Синода сообщил, что Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции стала частью Московского патриархата.
Вести.Ru 08:52