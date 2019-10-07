Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого

В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.
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Новак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть»

ТАССвчера в 05:28

Эксперт назвал условие для роста цен на нефть до $100 за баррель

Известиявчера в 12:54

Названы условия возвращения к цене на нефть $100 за баррель

Национальная служба новостейвчера в 13:12

Новак считает, что про $100 за баррель нефти «все давно забыли»

Коммерсантъвчера в 06:53

Новак назвал справедливую цену нефти

Вести.Финансвчера в 06:05

Глава Минэнерго посоветовал забыть о нефти по $100

РБКвчера в 06:58

Эксперт прокомментировал заявление Новака о справедливой цене на нефть

RT на русскомвчера в 16:53
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Происшествия

Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО

Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
Российская газета 02:44
Шоу-бизнес

Бочкарева вышла на связь после новости об исчезновении

Ситуацию прокомментировал друг актрисы На днях соседи сообщили об исчезновении звезды ситкома "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой — якобы она оставила под окнами своего дома дорогое авто и перестала провожать детей в школу.
WomanHit.ru 03:21
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Политика

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР

Газета.Ru 03:46
Происшествия

Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

RT на русском вчера в 08:31
Экономика

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Армия и оружие

Опубликованы первые кадры применения новейшего комплекса «Палантин-К»

Семнадцатого сентября сообщалось, что отдельный батальон радиоэлектронной борьбы на учениях под Воронежем впервые применил новейший комплекс «Палантин», задействовав его для прикрытия межвидовой группировки войск на юго-западе России.
ТК Звезда вчера в 08:08
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Политика

Иран объяснил причины задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
News.ru вчера в 06:18
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Происшествия

СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщил подмосковный главк Следственного комитета.
РИА Новости 03:22
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Футбол

Кирилл Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»

Говорит Москва 02:59
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика

Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу

На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Происшествия

В Германии грузовик въехал в стоявшие у светофора автомобили

ТАСС вчера в 15:16
Политика

На губернаторов примеряют отставки

Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия

Полиция возбудила дело из-за ДТП с маршруткой в Курске

В понедельник вечером в Курске произошло ДТП с участием большегруза Freightliner, маршрутного такси "Газель", принадлежавшего индивидуальному предпринимателю, и легкового автомобиля Mercedes Gelandewagen, В ДТП погибли два пассажира маршрутки, шестеро получили травмы, четверо госпитализированы.
ТАСС 02:49
Происшествия

Открытые могилы безродных в Барнауле проверяет СК РФ

СУ СК РФ по Алтайскому крю уведомило о начале проверки по опубликованному ИА REGNUM видео с единственного городского кладбища в Барнауле, где хоронят безродных.
REGNUM вчера в 07:47
Политика

В МИД Украины рассказали о сценариях развития ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, причем один из них подразумевает отказ Киева от контроля над регионом.
Известия 00:22
Политика

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru вчера в 18:42
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Гаджеты

Google «хоронит» Android 9.0 Pie

Исходя из документа, в течение нескольких месяцев сертификация устройств под управлением Android 9.0 Pie будет прекращена.
Live24 02:18
Общество

Руководство Ozon встретилось с бастующими в Петербурге курьерами

Руководство службы доставки Ozon встретилось в Санкт-Петербурге с курьерами, которые не вышли на работу.
Известия 06 октября в 08:39
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» на лице

Аномалия была диагностирована через несколько после рождения ребенка и проявилась в виде темных пятен на лице, похожих на «маску Бэтмена».
Югополис 03:19
Происшествия

Женщина и ребенок погибли в ДТП в Брянске

В результате ДТП погибли женщина и ребенок 2-3 лет, которые находились в автомобиле Matiz.
ФедералПресс вчера в 19:33
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