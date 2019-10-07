Энергетика
Газета.RuНовак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.
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Названы условия возвращения к цене на нефть $100 за баррель
Национальная служба новостейвчера в 13:12
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Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
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Иран объяснил причины задержания российской журналистки
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Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
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СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщил подмосковный главк Следственного комитета.
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Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Газета.Ru вчера в 23:56
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Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
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В Германии грузовик въехал в стоявшие у светофора автомобили
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Руководство службы доставки Ozon встретилось в Санкт-Петербурге с курьерами, которые не вышли на работу.
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Происшествия
Женщина и ребенок погибли в ДТП в Брянске
В результате ДТП погибли женщина и ребенок 2-3 лет, которые находились в автомобиле Matiz.
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