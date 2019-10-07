Энергетика
Газета.RuНовак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters. По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Происшествия
Жену дипломата США подозревают в смертельном ДТП в Великобритании
Жена американского дипломата покинула Великобританию после того, как ее заподозрили в ДТП, в результате которого погиб 19-летний подросток Гарри Данн.
Коммерсантъ 05 октября в 22:54
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 13:03
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Здоровье
Онкоцентр Блохина продолжит работать в штатном режиме
Пятеро специалистов из РДКБ заступают на их место в режиме дежурств. Никто из пациентов при этом без помощи не останется.
iReactor 04 октября в 03:21
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Политика
Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»
News.ru вчера в 10:53
Происшествия
Видео похищения несовершеннолетней рыдающей невесты заинтересовало УВД
Как сообщает "Вечерний Бишкек", в УВД Таласской области проверяют информацию о похищении несовершеннолетней.
Вести.Ru 11:16
Здоровье
Выявлена смертельная опасность лака для ногтей
Специалисты предупредили, что особенно могут быть опасны лаки для ногтей после того, как у продукта истекает срок годности.
Российская газета 00:54
Авто
Стало известно, сколько россиянам нужно копить на машину
В Петропавловске-Камчатском лидером авторынка стал дорогой Land Cruiser Prado за 2,5 млн руб. Работать ради его покупки придется 31 месяц, получая 80,4 тыс. руб. Ровно год понадобится жителям Санкт-Петербурга (средняя зарплата – 63,8 тыс.), чтобы купить Hyundai Solaris (от 746 тыс. руб.), за 16,5 месяцев житель Екатеринбурга (46,2 тыс. руб.) может накопить 769,9 тыс. руб. на покупку Kia Rio.
Авторамблер 09:46
Происшествия
В тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение после пожара
В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение, которое было заблокировано из-за загоревшегося в нем автобуса.
РБК 09:03
Общество
Гороскоп на 8 октября: Девы будут блистать, а Весов ждет успех
Овнам 8 октября понадобится равновесие: на работе, в быту и других сферах жизни. Будьте аккуратнее в выражениях и поступках.
Известия Мордовии 07:06
Политика
В Кремле осудили задержание россиянки Юзик в Иране
Кремль осуждает задержание в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик и ожидает разъяснений от иранской стороны.
Известия 07:44
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Единоборства
Первый канал в прямом эфире покажет бои Бивола и Усика
Первый канал в прямом эфире покажет поединки Дмитрий Бивол — Ленин Кастильо и Александр Усик — Тайрон Спонг, которые пройдут в Чикаго на арене «Wintrust Arena».
Sports.ru 11:24
Политика
МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны
"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Газета.Ru 13:54
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс 06:10
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА и вышел на первое место в чемпионате России
«Ростов» на выезде обыграл ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России.
РБК вчера в 11:39
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
Единоборства
Головкин по очкам победил Деревянченко
В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings вчера в 02:01
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Политика
США призвали Россию наказать заказчиков убийства Политковской
7 октября 2004 года, в день рождения президента России Владимира Путина, Политковская была убита в Москве в лифте собственного дома из пистолета Макарова с глушителем.
Росбалт 13:58
Здоровье
Что на самом деле произошло в онкоцентре Блохина
"Зарплата была срезана для медицинских сестёр в среднем на 50 тысяч, для врачей - в среднем на 70 тысяч за последние два месяца", - заявил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич.
ТВ Центр 04 октября в 15:21
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
Политика
В ООН отреагировали на отказ США выдать визы российским делегатам
В Организации Объединенных Наций (ООН) выразили обеспокоенность в связи с отказом Соединенных Штатов выдать визы российским делегатам для участия в работе комитетов ГА организации.
Экономика сегодня 13:27
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00