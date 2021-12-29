КоммерсантъНовак назвал долгосрочные контракты условием для увеличения поставок газа в ЕвропуВице-премьер Александр Новак заявил о готовности России увеличивать поставки газа в Европу.КоммерсантъЕврокомиссия «целенаправленно» отказывается от базовых принципов — долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов, сказал Новак.РБКНапример, с 2013 года поставки газа из Голландии уменьшились на 70%, а в целом добыча у европейских компаний снизилась на 22%.РБК«Пусть будет спот и СПГ, но должны заключаться и долгосрочные контракты, которые гарантируют базовую составляющую поставок газа в Европу», — добавил он.ForbesЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваЦарьградПрофильГазета.RuИзвестияНТВТелеканал 360°ТК ЗвездаРБКRT на русскомПетербургский дневникПодробнее о событииВице-премьер Новак: период высоких цен на газ в Европе закончится при достаточности предложенияПРАЙМ19:26Вице-премьер Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактовРБК16:00Самое цитируемоеВице-премьер Новак: рост цен на газ в Европе вызван отказом от долгосрочных контрактовРИА Новости16:40Вице-премьер Александр Новак: Россия готова увеличивать добычу и поставки газаLenta.ru18:27Вице-премьер Новак объяснил рост цен на газ в ЕвропеForbes17:00Новак назвал долгосрочные контракты условием для увеличения поставок газа в ЕвропуКоммерсантъ19:15Вице-премьер Новак назвал отказ от долгосрочных инвестиций причиной газового кризиса в ЕвропеЭкономика сегодня17:21Показать ещёОценить95Поделиться