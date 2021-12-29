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Новак назвал долгосрочные контракты условием для увеличения поставок газа в Европу

Вице-премьер Александр Новак заявил о готовности России увеличивать поставки газа в Европу.
Коммерсантъ
Еврокомиссия «целенаправленно» отказывается от базовых принципов — долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов, сказал Новак.
РБК
Например, с 2013 года поставки газа из Голландии уменьшились на 70%, а в целом добыча у европейских компаний снизилась на 22%.
РБК
«Пусть будет спот и СПГ, но должны заключаться и долгосрочные контракты, которые гарантируют базовую составляющую поставок газа в Европу», — добавил он.
Forbes

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