В интервью телеканалу Bloomberg министр энергетики России заявил, что нашей стране комфортно с ценами на нефть на уровне 50 долларов за баррель. Прокомментировал Александр Новак и угрозы США ввести санкции против "Северного потока - 2", назвав это протекционизмом.

Новак назвал комфортную для России цену на нефть

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