Энергетика
RT на русскомНовак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
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Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
Политика
Премьер-министр Болгарии обвинил президента страны в слежке за ним
Борисов заявил, что президент Болгарии организовал за ним слежку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
REGNUM 14:55
Шоу-бизнес
Сын Михаила Ефремова выразил соболезнования семье погибшего в ДТП
ИА Красная Весна 16:42
Авто
Citroen C4 стал кроссовером после смены поколения
Компания Citroen опубликовала первые фотографии модели C4 третьего поколения, которая теперь больше напоминает кроссовер, нежели хэтчбек.
AutoNews вчера в 09:04
Происшествия
Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса предъявят 11 обвинений
RT на русском 16:26
Экономика
Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM 09:34
Общество
Систему с функцией распознавания лиц запустят в российских школах
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц «Оруэлл», сообщают «Ведомости».
МР7.ру вчера в 05:04
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Общество
На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля
Правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.
РБК 09:45
Общество
СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального
Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform 12:44
Политика
Болтон: Трамп просил Си Цзиньпина поспособствовать его переизбранию
Московский Комсомолец 17:54
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате у The Black Eyed Peas
Одна из пользовательниц TikTok сравнила композиции петербургской группы Little Big и американского хип-хоп-коллектива The Black Eyed Peas.
РЕН ТВ вчера в 07:16
Общество
Матвиенко пригрозила уволить замглавы МЭР за срыв сроков строительства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РЕН ТВ 05:09
Общество
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
Футбол
«Наполи» по пенальти победил «Ювентус» и стал обладателем Кубка Италии
"Наполи" в серии пенальти одержал победу над туринским "Ювентусом" в финальном матче Кубка Италии по футболу и завоевал трофей.
РИА Новости 17:18
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Российская газета 10:29
Кино
Автор «Ведьмака» рассказала о сюжете второго сезона
Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт-Хиссрик раскрыла несколько деталей сюжета второго сезона, съемки которого пока приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Культуромания 15 июня в 09:27
Происшествия
Адвокат Ефремова сообщил о похудании актера на шесть килограммов
ИА Красная Весна 15:51
Футбол
«Боруссия» проиграла дома «Майнцу» в матче бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" уступила дома "Майнцу" в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 16:37
Общество
В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом
Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 17:18
Здоровье
Сбербанк переименовал телемедицинский сервис DocDoc
Сбербанк приобрел 80% акций появившегося в 2012 году российского онлайн-сервиса DocDoc для поиска и записи на прием к врачам в мае 2017 года, сумма сделки не раскрывалась.
Vademecum 06:43
Политика
Трамп подписал закон о санкциях за притеснение уйгуров в Китае
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект о возможности введения санкций против китайских должностных лиц, якобы причастных, по версии Вашингтона, к притеснению уйгуров и других групп мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.
Взгляд.ру 16:32
Космос
Airbus получил контракт ЕКА на разработку марсохода Sample Fetch Rover
Компания Airbus Defence and Space выиграла новый контракт Европейского космического агентства (ЕКА) на разработку марсохода Sample Fetch Rover, сообщает пресс-служба корпорации.
Интерфакс 10:30
Общество
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
РИА Новости 12:58
Наука
Колибри могут видеть цвета, неизвестные человеку
По мнению исследователей, восприятие птицами неспектральных цветов оказывает им большую помощь в различных ситуациях, включая защиту от хищников, поиск партнеров для спаривания, а также для пищи.
Evo-rus.com вчера в 08:56
Армия и оружие
НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России
Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 12:46
Общество
В Германии бездомных детей отдавали на усыновление педофилам
В эксперимент были вовлечены бездомные мальчики от 13 до 15 лет, которых профессор надеялся таким образом «ре-социализировать» и ускорить процесс их взросления.
Радио Маяк 09:59
Армия и оружие
США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400
Военное дело 11:28