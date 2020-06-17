Энергетика

RT на русскомRT на русскомНовак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
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Новак рассказал об устраивающей Россию цене на нефть

Известия11:54

Новак назвал комфортную для России цену на нефть

Комсомольская правда11:49

Новак оценил шансы на восстановление спроса на нефть

РИА Новости11:19

Глава Минэнерго назвал комфортную для России цену за баррель

Вести.Ru11:40

Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

RT на русском11:17

Новак назвал «комфортную цену» на нефть для России

Газета.Ru11:07

Новак назвал комфортную для России цену на нефть до 2035 года

ТАСС10:37
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
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Общество

Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней

Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
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Политика

США вводят новые санкции против Сирии

США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
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Общество

В Белоруссии заблокировали счет избирательного фонда Бабарико

Счет избирательного фонда претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заблокирован, сообщил в среду штаб политика.
РИА Новости 12:11
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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Экономика

Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

Впервые в 2019 г. зеленые электростанции опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 11:43
Общество

Эксперимент: в Берлине почти 30 лет отдавали детей с улицы педофилам

Как сообщает портал DW.com, бездомных детей отдавали на усыновление педофилам.
РЕН ТВ 02:48
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Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

Piter.tv 03:29
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Космос

SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс

Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК 08:02
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Происшествия

Соловьев раскритиковал реакцию «Современника» на ДТП с Ефремовым

АБН 15 июня в 23:06
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Игры

На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5

Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
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Общество

В Москве полиция проверяет попытки фальсифицировать голосование 1 июня

В Москве полиция проверяет поддельные аккаунты, которые могут быть использоваться для фальсификации на голосовании по поправкам 1 июня, пишет столичное ГУ МВД.
Газета.Ru 12:26
Происшествия

Разведка Франции назвала опасной деятельность чеченской общины

Разведслужба полиции Франции заявила об опасности, исходящей от представителей чеченской общины в стране.
BFM.ru 00:45
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Экономика

Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

В кабмине обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Известия 11:41
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Общество

В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
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Общество

МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем

РИА Новости 01:02
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
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Общество

Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени

РБК 12:16
Политика

В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей

Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru 11:15
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Политика

Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР

Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
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Футбол

Кокорин отреагировал на возможную отмену матча с «Ростовом»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин заявил, что ему ничего не известно о том, что матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» будет отменен.
Матч ТВ 12:07
Политика

Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве

Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице.
Газета.Ru 12:15
Путешествия

В России спрос на туры в июне упал в 10 раз

Ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19 привели к падению в 10 раз оплаченного спроса россиян на отдых в июне относительно того же месяца прошлого года, сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 07:53
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Спорт

В Steam стартовал летний фестиваль игр

На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 14:06
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