Министерство энергетики России считает, что вопрос цены нефти, поставляемой Белоруссии, является исключительно коммерческим и решать его должны между собой компании. Об этом сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Министр энергетики России Александр Новак назвал исключительно коммерческим вопрос о поставках нефти Белоруссии. «Между «Белнефтехимом» и нашими нефтяными компаниями ведутся коммерческие переговоры, это вопрос чисто коммерческий», — приводит ТАСС слова Новака.

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