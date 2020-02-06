Энергетика
RT на русскомНовак назвал коммерческим вопрос о поставках нефти Белоруссии
Министр энергетики России Александр Новак назвал исключительно коммерческим вопрос о поставках нефти Белоруссии. «Между «Белнефтехимом» и нашими нефтяными компаниями ведутся коммерческие переговоры, это вопрос чисто коммерческий», — приводит ТАСС слова Новака.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Министерство энергетики России считает, что вопрос цены нефти, поставляемой Белоруссии, является исключительно коммерческим и решать его должны между собой компании. Об этом сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.ТАСС05:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения
Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
Музыка
Представлены пять претендентов на «Евровидение» от России
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Происшествия
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек
Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Происшествия
В Москве задержаны расхитители препаратов для онкобольных
В Москве пресекли деятельность группы медиков, которые подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Политика
Самолёт с российскими детьми вылетел из Сирии
В Россию с 2017 года уже вывезли более 100 детей из Сирии и Ирака.
Экономика
Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России
Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.
Футбол
Слуцкий отреагировал на информацию о приглашении Кокорина в «Рубин»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал слухи об интересе его клуба к Александру Кокорину.
Общество
Путин обсудит в Кремле вопросы науки и образования
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщала, что одним из ключевых на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию будет вопрос распределения бюджетных мест в регионах страны для развития высококвалифицированных кадров на местах.
Происшествия
Обвиненный в госизмене россиянин попал на видео
Обвиняемый в госизмене россиянин Виктор Королев доставлен в Лефортовский суд Москвы, который должен рассмотреть вопрос о продлении ему срока ареста.
Космос
Обнаружена гигантская галактика возрастом 12 миллиардов лет
Футбол
Гризманн не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Атлетиком»
Стал известен стартовый состав «Барселоны» на четвертьфинальный матч Кубка Испании против «Атлетика».
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Саракиб
Подразделения армии Сирии вошли в город Саракиб в провинции Идлиб, бывший форпостом террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), боевики из города бежали, сообщает телеканал Аль-Маядин.
Хоккей
Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне
Космос
Планетоход Curiosity нашёл на Марсе солёное озеро
Планетоход Curiosity изучил эту местность и определил, что в прошлом в кратере Гейла находилось солёное озеро, а его состав позволяет предположить о наличии жизни на Марсе.
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Футбол
Семак признал закономерность замены Малкома
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы своей команды над грузинским «Сабуртало» в контрольном матче объяснил, почему форвард Малком вышел в основном составе питерцев и отыграл лишь 30 минут.
Шоу-бизнес
Супруга Петросяна жалуется на низкое давление
Помощница и супруга Евгения Петросяна посещает один из столичных центров красоты, чтобы разобраться с низким давлением.
Общество
Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России
Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов.