Энергетика

RT на русскомRT на русскомНовак назвал коммерческим вопрос о поставках нефти Белоруссии

Министр энергетики России Александр Новак назвал исключительно коммерческим вопрос о поставках нефти Белоруссии. «Между «Белнефтехимом» и нашими нефтяными компаниями ведутся коммерческие переговоры, это вопрос чисто коммерческий», — приводит ТАСС слова Новака.
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с чего всё началось

Новак: вопрос о цене поставляемой Белоруссии нефти должны решать коммерческие компании

Министерство энергетики России считает, что вопрос цены нефти, поставляемой Белоруссии, является исключительно коммерческим и решать его должны между собой компании. Об этом сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС05:48

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Новак: вопрос о цене поставляемой Белоруссии нефти должны решать коммерческие компании

ТАСС05:48

Новак назвал коммерческим вопрос о поставках нефти Белоруссии

RT на русском05:13

Новак назвал коммерческим вопрос о поставках российской нефти Белоруссии

REGNUM06:01

Рынок решит — Новак о цене на нефть для Белоруссии

Красная весна05:43

Новак рассказал, кто будет решать вопрос о цене нефти для Беларуси

Вестник Кавказа05:29

В России считают вопрос цены нефти для Белоруссии коммерческим

Евразия Daily13:25

Министр энергетики РФ прокомментировал вопрос о поставках нефти Белоруссии

Гудвилл.онлайн07:44
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
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Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 14:08
Политика

Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения

Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
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Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
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Газета.Ru 14:17
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Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
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Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
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Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 09:01
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
Происшествия

В Москве задержаны расхитители препаратов для онкобольных

В Москве пресекли деятельность группы медиков, которые подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коммерсантъ 12:06
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На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Ведомости вчера в 17:12
Политика

Самолёт с российскими детьми вылетел из Сирии

В Россию с 2017 года уже вывезли более 100 детей из Сирии и Ирака.
Говорит Москва 13:17
Экономика

Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России

Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России.
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Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.
Российская газета 10:36
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Слуцкий отреагировал на информацию о приглашении Кокорина в «Рубин»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал слухи об интересе его клуба к Александру Кокорину.
Нева Спорт 10:10
Общество

Путин обсудит в Кремле вопросы науки и образования

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщала, что одним из ключевых на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию будет вопрос распределения бюджетных мест в регионах страны для развития высококвалифицированных кадров на местах.
ТАСС вчера в 16:01
Происшествия

Обвиненный в госизмене россиянин попал на видео

Обвиняемый в госизмене россиянин Виктор Королев доставлен в Лефортовский суд Москвы, который должен рассмотреть вопрос о продлении ему срока ареста.
Lenta.ru 06:55
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Обнаружена гигантская галактика возрастом 12 миллиардов лет

Газета Кемерова 12:47
Футбол

Гризманн не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

Стал известен стартовый состав «Барселоны» на четвертьфинальный матч Кубка Испании против «Атлетика».
Sport24.ru 14:14
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Саракиб

Подразделения армии Сирии вошли в город Саракиб в провинции Идлиб, бывший форпостом террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), боевики из города бежали, сообщает телеканал Аль-Маядин.
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Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне

Парламентская газета вчера в 07:14
Космос

Планетоход Curiosity нашёл на Марсе солёное озеро

Планетоход Curiosity изучил эту местность и определил, что в прошлом в кратере Гейла находилось солёное озеро, а его состав позволяет предположить о наличии жизни на Марсе.
Актуальные Новости 05:25
Общество

Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки

Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Известия вчера в 17:59
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Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
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Семак признал закономерность замены Малкома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы своей команды над грузинским «Сабуртало» в контрольном матче объяснил, почему форвард Малком вышел в основном составе питерцев и отыграл лишь 30 минут.
ProstoProSport 14:00
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Супруга Петросяна жалуется на низкое давление

Помощница и супруга Евгения Петросяна посещает один из столичных центров красоты, чтобы разобраться с низким давлением.
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У Boeing 737 MAX выявлены новые проблемы с программным обеспечением

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Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России

Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов.
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