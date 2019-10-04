Политика
Газета.RuНовак назвал критерии определения цены транзита газа через Украину
Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, каким образом будет формироваться цена на транзит газа через территорию Украины. Об этом сообщает радиостанция Business FM. По его мнению, цена на транзит будет определяться в рамках действующих в Европе тарифов.
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с чего всё началось
Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
По двум контрактам, которые в 2009 году были подписаны, это единый пакетный документ, были абсолютно разные решения приняты, в частности, по контракту на поставку газа для Украины, не был учтен принцип "бери или плати", а он был прописан в этом контракте.BFM.ru07:52
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