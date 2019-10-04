По двум контрактам, которые в 2009 году были подписаны, это единый пакетный документ, были абсолютно разные решения приняты, в частности, по контракту на поставку газа для Украины, не был учтен принцип "бери или плати", а он был прописан в этом контракте.

с чего всё началось

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