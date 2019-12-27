Политика
РБКНовак назвал неконструктивным отказ Киева от электроэнергии из России
Отказ от импорта электроэнергии из России — «неконструктивное» решение Украины, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго Александр Новак. «Такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей», — заявил он.
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Такие решения не очень конструктивны, так как они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей. Если думать именно о населении, коммерческих организациях, которым важнее всего, чтобы у них был свет дома и тепло, это решение не добавляет оптимизма.
— Александр Новак, российский политикФедералПресс 05:46
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Новак: отказ Украины от электроэнергии из России является неконструктивным
Московский Комсомолец04:03
Новак: Москва готова к поставкам электроэнергии на Украину, если Киев снимет запрет
Интерфакс - Россия03:03
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