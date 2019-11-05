Общество
Парламентская газетаНовак назвал новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому» абсурдными
Министр энергетики Александр Новак назвал новые судебные иски «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» абсурдными. По его оценке, выдвинутые претензии негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Это явно действия, не направленные на улучшение взаимоотношений и выстраивание взаимоотношений между партнерами. Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу.
— Александр Новак, российский политикТАСС вчера в 10:01
с чего всё началось
Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний. Об этом журналистам сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак.ТАССвчера в 10:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Новак: «Нафтогаз» и «Газпром» должны вернуться к нулевому варианту решения спора
Коммерсантъвчера в 11:43
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены ЕГЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких обсуждений по поводу отмены Единого государственного экзамена, но «точки зрения высказываются».
RT на русском 05:20
ЖКХ
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Политика
Украина заявила о готовности прекращения транзита газа из России
Киев заявил о "рекордном количестве" газа в подземных хранилищах и готовности прекратить закупки и транзит российского газа.
Газета.Ru вчера в 01:32
Авто
Интерьер новой Skoda Octavia показали на первых фото
Компания Skoda продолжает дразнить своих покупателей, поочередно выпуская тизеры нового поколения популярной модели Octavia.
Daily-Motor.Ru 05:45
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Наука
Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству
Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
Piter.tv 01:19
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Происшествия
Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
РИА Новости 05:49
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Происшествия
В Курской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком
В Курской области при лобовом столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
RT на русском вчера в 22:26
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Общество
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Экономика
«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры
За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
Znak.com 01:50
Кино
Кинг заявил, что фильм «Доктор Сон» Флэнегана может «спасти» «Сияние»
Стивен Кинг заявил, что будущая картина «Доктор Сон» Майка Флэнегана может «спасти» всё то, что ему не нравилось в «Сиянии» Стэнли Кубрика.
REGNUM 04:43
Политика
Лавров назвал цензурой ограничения на работу СМИ РФ в ряде стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал попытками ввести цензуру ограничения на работу журналистов РФ в ряде стран.
РЕН ТВ 02:35
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Житель Нижнего Тагила, накопивший многомиллионный долг, угрожал поджечь горючую жидкость в присутствии пришедших выселять его приставов.
Российская газета 05:40
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
Футбол
Маринато Гилерме — о противниках натурализации игроков для сборной России: «Я уважаю это»
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме ответил на критику тех, кто выступает против натурализации иностранцев для сборной России.
Матч ТВ вчера в 13:29
Экономика
Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии
По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
МедиаКорСеть 04:32
Общество
У «Дождя» сменится главный редактор
Журналистка Александра Перепелова 31 декабря покинет должность главного редактора телеканала «Дождь», который она занимала с 2017 года.
РБК 05:51
Общество
Названы российские регионы с самой высокой аварийностью на дорогах
Как сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование, проведенное экспертами Национального рейтингового агентства и РАНХиГС, набольшая аварийность на дорогах оказалась в Чечне и Ингушетии.
Московский Комсомолец вчера в 18:30
Хоккей
«Ак Барс» обменяет Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
В Санкт-Петербург отправится российский защитник Игорь Ожиганов, в обратном направлении проследуют защитник Роман Рукавишников и нападающий Виктор Тихонов.
Чемпионат 05:54
Здоровье
Свердловский онкодиспансер покидают профессиональные врачи
Свердловские больницы не согласны с претензиями по лечению онкобольных Бывшие сотрудники диспансера рассказывают, что причиной демарша могли быть профессиональные разногласия с новой администрацией.
Европейско-Азиатские новости вчера в 06:24