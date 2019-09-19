Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Разговор был очень конструктивный, мы услышали от украинских партнеров заинтересованность продолжать работать с января 2020 года. Они презентовали нам нормативную базу, которая будет имплементирована с 1 января 2020 года.

По итогам переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак назвал трехсторонние консультации Россия-ЕС-Украина конструктивными, так как все назначаемые раньше переговоры срывались.

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