Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.

с чего всё началось

Трехсторонние консультации по транзиту газа через Украину прошли конструктивно. Такой итог встречи, прошедшей накануне в Брюсселе подвел глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, российская сторона услышала от украинских партнеров заинтересованность в продолжении работы с 1 января 2020 года.

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