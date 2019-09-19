Политика
Вести.RuНовак: трехсторонние переговоры по газу прошли конструктивно
Трехсторонние консультации по транзиту газа через Украину прошли конструктивно. Такой итог встречи, прошедшей накануне в Брюсселе подвел глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, российская сторона услышала от украинских партнеров заинтересованность в продолжении работы с 1 января 2020 года.
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с чего всё началось
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.ТАСС19 сентября в 11:30
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Российский газ застрял в трубе: почему Москва и Киев не договорились
Московский Комсомолецвчера в 10:31
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:55, Вашингтон
Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января
Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.
Вести.Ru 19 сентября в 07:37
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Происшествия
В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам
В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
РБК 04:23
Армия и оружие
Командующий КСИР предостерег другие страны от атаки на Иран
Любая страна, которая нападет на Исламскую Республику Иран превратится в основной поле боя.
REGNUM 04:39
Футбол
«Урал» согласился проститься с Парфеновым
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался в интервью «Спорт Экспрессу» о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова, который, по слухам, собрался в «Спартак».
Телеканал 360° 19 сентября в 13:35
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Футбол
Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил заявку национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.
Бомбардир.ру 01:56
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации.
Lenta.ru 04:24
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 18 сентября в 10:55
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Оказалось, что эти вещества способны стать причиной развития более чем 100 тысяч случаев рака в одном поколении в США.
Волгоградская правда 03:15
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
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Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»
Афиша Daily 19 сентября в 07:56
Здоровье
Врачи в тупике: девушка в Армении плачет не слезами, а кристаллами
В Армении у 22-летней девушки вместо слез из глаз падают кристаллы.
МИР 24 19 сентября в 04:46
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
РИА Новости 02:05
Политика
Путин поздравил власти Армении с Днём независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
RT на русском 04:39
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче молодежного первенства России
Грозненский "Ахмат" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура молодежного первенства России по футболу.
РИА Новости вчера в 14:10
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Общество
Медведев раскритиковал застроивших аэропорт в Великом Новгороде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал тех, кто в 90-е годы решил застроить коттеджным поселком взлетно-посадочную полосу аэропорта в Великом Новгороде: они не оценили потенциал города.
РИА Новости вчера в 09:09
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Технологии
Google создал самый мощный компьютер в мире
Как сообщается, научные сотрудники компании создали процессор, осуществивший за 3 минуты и 20 секунд расчет, на который самому мощному в мире компьютеру "Саммиту" понадобилось бы порядка 10 тысяч лет.
Газета.Ru 05:42
Шоу-бизнес
Американская коллега Заворотнюк по «Моей прекрасной няне» победила рак
Российский телесериал «Моя прекрасная няня» является адаптацией американской версии сериала «Няня», который с успехом шел с 1993 по 1999 годы.
iReactor вчера в 05:11
Политика
Трамп счел бессмысленной поддержку Украины
По словам собеседника издания, неоднократно обсуждавшего с Трампом украинский вопрос, американский лидер считает, что то, что США «делают на Украине, бессмысленно и только раздражает Россию».
BFM.ru 03:53
Кино
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Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.
iReactor 19 сентября в 15:22
Политика
Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
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Авто
Toyota построила роскошный кабриолет для императора Японии
Стоит отметить, что седан Century является самым старым автомобилем компании, который впервые встал на конвейер в 1967 году.
Tvoe-avto.com вчера в 11:00
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Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про питание в армии
Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на полигоне военных учений «Центр-2019» рассказал анекдот президенту России Владимиру Путину про питание в армии.
Известия вчера в 11:34