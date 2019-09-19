Политика

Вести.RuВести.RuНовак: трехсторонние переговоры по газу прошли конструктивно

Трехсторонние консультации по транзиту газа через Украину прошли конструктивно. Такой итог встречи, прошедшей накануне в Брюсселе подвел глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, российская сторона услышала от украинских партнеров заинтересованность в продолжении работы с 1 января 2020 года.
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с чего всё началось

Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа

Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.
ТАСС19 сентября в 11:30

Подробнее о событии

Российский газ застрял в трубе: почему Москва и Киев не договорились

Московский Комсомолецвчера в 10:31

Новак дал оценку трехсторонним переговорам по газу с Украиной

Газета.Ruвчера в 04:45

Трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе продлились 40 минут

РБК19 сентября в 11:00

Россия начала уговаривать Украину купить газ

Lenta.ru19 сентября в 13:33

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

РИА Новости19 сентября в 16:18

Как прошли переговоры по газу с участием России, Украины и ЕС

RT на русском19 сентября в 15:15

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа завершились

ТАСС19 сентября в 10:41
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Политика

На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек

Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Экономика

Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января

Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.
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Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

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РИА Новости 03:06
Происшествия

В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам

В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
РБК 04:23
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Командующий КСИР предостерег другие страны от атаки на Иран

Любая страна, которая нападет на Исламскую Республику Иран превратится в основной поле боя.
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Футбол

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался в интервью «Спорт Экспрессу» о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова, который, по слухам, собрался в «Спартак».
Телеканал 360° 19 сентября в 13:35
Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Футбол

Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил заявку национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.
Бомбардир.ру 01:56
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации.
Lenta.ru 04:24
Хоккей

Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
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Газета.Ru 18 сентября в 10:55
Наука

Водопроводная вода может быть причиной развития рака

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Волгоградская правда 03:15
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
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Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»

Афиша Daily 19 сентября в 07:56
Здоровье

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В Армении у 22-летней девушки вместо слез из глаз падают кристаллы.
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Политика

Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России

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РИА Новости 02:05
Политика

Путин поздравил власти Армении с Днём независимости

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
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«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче молодежного первенства России

Грозненский "Ахмат" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура молодежного первенства России по футболу.
РИА Новости вчера в 14:10
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Общество

Медведев раскритиковал застроивших аэропорт в Великом Новгороде

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал тех, кто в 90-е годы решил застроить коттеджным поселком взлетно-посадочную полосу аэропорта в Великом Новгороде: они не оценили потенциал города.
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Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru вчера в 04:12
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Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
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Технологии

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Как сообщается, научные сотрудники компании создали процессор, осуществивший за 3 минуты и 20 секунд расчет, на который самому мощному в мире компьютеру "Саммиту" понадобилось бы порядка 10 тысяч лет.
Газета.Ru 05:42
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Американская коллега Заворотнюк по «Моей прекрасной няне» победила рак

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Трамп счел бессмысленной поддержку Украины

По словам собеседника издания, неоднократно обсуждавшего с Трампом украинский вопрос, американский лидер считает, что то, что США «делают на Украине, бессмысленно и только раздражает Россию».
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Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
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Авто

Toyota построила роскошный кабриолет для императора Японии

Стоит отметить, что седан Century является самым старым автомобилем компании, который впервые встал на конвейер в 1967 году.
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Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про питание в армии

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