Экономика

REGNUMREGNUMНовак назвал препятствия для газификации на уровне регионов РФ

В регионах России наблюдается низкая исполнительская дисциплина по выполнению взятых на себя обязательств по газификации. Об этом 2 марта заявил министр энергетики России Александр Новак на парламентских слушаниях «Перспективы, темпы и проблемы газификации в субъектах РФ» в Совете Федерации.
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Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Деловое.ТВ12:34

Более 1,9 трлн рублей планируется потратить на газификацию РФ до 2030 года

Интерфаксвчера в 07:23

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

News.ruвчера в 07:56

Единым оператором газификации в России может стать «ГАЗИФИКАЦИЯ.РФ»

Финмаркет00:38

Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

ТАССвчера в 08:00

В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

Накануне.Ruвчера в 06:58

Минэнерго предложило институт единого регионального оператора газификации

REGNUMвчера в 08:11
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери

РЕН ТВ 09:26
Происшествия

В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне

Во время занятий по плаванию школьнице, находившейся в бассейне стало плохо. Преподаватель заметил и вытащил ее из воды.
Российская газета 06:39
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Политика

Спикер Рады сообщил об отставке премьер-министра Украины

Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Коммерсантъ 14:00
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии

Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Rambler News Service вчера в 07:38
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском вчера в 04:30
Политика

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
ТАСС вчера в 09:06
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на Украине

На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у мужчины, передает ТАСС.
Псковское агентство информации 04:37
Политика

Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
ТАСС 14:10
Армия и оружие

Турция решила разместить в Сирии дополнительные системы ПВО

Турция намерена разместить в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаила Демира.
Взгляд.ру 13:48
Политика

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБК 12:57
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ вчера в 06:17
Футбол

«Тамбов» показал пустые трибуны в Казани и Сочи в ответ на слова Дюкова о яркой картинке

Слуцкий после матча «Тамбов» — «Рубин» (0:0), состоявшегося в Нижнем Новгороде, заявил, что Российская Премьер-Лига должна ужесточать требования к клубам, которые не обладают инфраструктурой.
Чемпионат 15:12
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru 02:54
Футбол

«Саарбрюккен» выбил «Фортуну» из Кубка Германии и вышел в полуфинал

«Саарбрюккен», выступающий в региональном дивизионе, вышел в полуфинал Кубка Германии. В 1/4 финала была обыграна «Фортуна».
Sport24.ru 15:38
Общество

Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками

Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Ведомости вчера в 16:59
Космос

Новый прототип SpaceX Starship взорвался во время испытаний

В конце ноября SpaceX уже проводила испытания первого полноразмерного прототипа космического корабля Starship, в ходе которого агрегат был разрушен избыточным давлением.
Srnsk вчера в 07:21
Экономика

Коронавирус может привести к подорожанию чеснока на Украине

Распространение коронавируса может привести к дефициту и подорожанию чеснока на Украине, считает директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Катерина Зверева.
Российская газета 13:57
Футбол

Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Коммерсантъ 13:27
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Вести.Ru 13:28
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 13:29
Технологии

«ВКонтакте» запустит аналог TikTok

Социальная сеть «ВКонтакте» во втором квартале 2020 года планирует запустить сервис коротких вертикальных видео.
Дождь 15:29
Политика

Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США

Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Lenta.ru 09:10
Происшествия

Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей

Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 15:01
Общество

Половодья на Украине не будет, эксперты рассказали о последствиях

По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность.
Украина.ру 10:33
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском вчера в 06:25
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
ТАСС 03:59
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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