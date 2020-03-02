Экономика

REGNUMREGNUMНовак назвал препятствия для газификации на уровне регионов РФ

В регионах России наблюдается низкая исполнительская дисциплина по выполнению взятых на себя обязательств по газификации. Об этом 2 марта заявил министр энергетики России Александр Новак на парламентских слушаниях «Перспективы, темпы и проблемы газификации в субъектах РФ» в Совете Федерации.
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Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

News.ru07:56

Более 1,9 трлн рублей планируется потратить на газификацию РФ до 2030 года

Интерфакс07:23

В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

Накануне.Ru06:58

Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

ТАСС08:00

Минэнерго предложило создать регоператоров по газификации регионов

ZAB.RU06:56

Уровень газификации в РФ по итогам 2019 года вырос на 1 п.п

ПРАЙМ06:47

Минэнерго предложило институт единого регионального оператора газификации

REGNUM08:11
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Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
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Турецкий военный погиб при обстреле в сирийском Идлибе

По данным оборонного ведомства, «в ходе операции против сирийских правительственных сил в Идлибе в результате артиллерийского обстрела с противоположной стороны погиб один военный, и еще один получил ранения».
ФАН 16:53
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

Взгляд.ру вчера в 02:17
Игры

Опубликовано 3 геймплейных ролика Half-Life: Alyx

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Политика

Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
RT на русском 08:43
Политика

Эрдоган предупредил Европу о миллионах сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
Газета.Ru 11:40
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Политика

«Талибан» объявил о возобновлении военных действий в Афганистане

ТАСС 09:04
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс 02:11
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru вчера в 01:25
Политика

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
РИА Новости 10:19
Футбол

Кержаков высказался о контракте РПЛ с банком «Тинькофф»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал заключение контракта между российской Премьер-Лигой и банком «Тинькофф».
Metaratings 11:13
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Игры

Версия Death Stranding для ПК будет содержать сюрпризы из Half-Life

Версия игры Death Stranding геймдизайнера Хидео Кодзимы для ПК получит бонусный контент, представляющий собой «косметические» дополнения на тему Half-Life.
REGNUM 16:24
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

РБК 12:55
Спорт

ВФЛА признала правомерность претензий World Athletics

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация признала правомерность претензий Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru 09:49
Армия и оружие

Турция впервые применила в Сирии «рой дронов»

Турция впервые применила в Сирии "рой дронов" для борьбы с правительственными силами страны, которые поддерживает Россия.
Life.ru 14:13
Общество

Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева

Президент РФ Владимир Путин не давал поручений по возобновлению расследования убийства журналиста и телеведущего Владислава Листьева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:51
Шоу-бизнес

Виктория Исакова назвала причину смерти трехмесячной дочери

Актрисе помогли заграничные специалисты 43-летняя Виктория Исакова всегда старалась не афишировать свою личную жизнь.
WomanHit.ru 10:57
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Политика

В Греции по запросу России задержали бывшего командира «Айдара»

Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии, об этом он рассказал в своем фейсбуке.
РИА Новости вчера в 18:22
Технологии

Facebook упростила приложение Messenger для платформы Apple

Новая версия появится для платформы iOS компании Apple. Об этом говорится на сайте Facebook.
РБК 16:50
Здоровье

В школах Подмосковья введены чрезвычайные меры из-за ОРВИ

В детских садах, школах и колледжах Подмосковья со 2 марта вводятся чрезвычайные меры по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний.
Live24 вчера в 23:57
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Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Газета.Ru 15:33
Политика

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Российская газета вчера в 03:16
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Ким Бодния сыграет наставника Геральта в сериале «Ведьмак»

Звезда «Убивая Еву» 54-летний Ким Бодния присоединился к актерскому составу сериала «Ведьмак».
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Происшествия

На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника

Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
REGNUM 07:51
Армия и оружие

Экстренное заявление Армии ДНР в связи с ударом ВСУ по оккупированной территории

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР в связи с наращиваем интенсивности обстрелов со стороны украинских оккупантов.
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Противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса

Ведущие инфекционисты предупредили, что самолечение и профилактика противовирусными препаратами не помогут в случае коронавируса.
ToDay News Ufa 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
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