Экономика
REGNUMНовак назвал препятствия для газификации на уровне регионов РФ
В регионах России наблюдается низкая исполнительская дисциплина по выполнению взятых на себя обязательств по газификации. Об этом 2 марта заявил министр энергетики России Александр Новак на парламентских слушаниях «Перспективы, темпы и проблемы газификации в субъектах РФ» в Совете Федерации.
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Происшествия
В жилом доме Самары произошел взрыв газа
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Футбол
Сборная России узнала соперников в Лиге наций
Победитель каждой из групп дивизиона B сможет подняться в лигу A. В первом розыгрыше Лиги наций сборная России также выступала в дивизионе B и не сумела пробиться выше.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле
Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Политика
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Политика
Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Армия и оружие
США хочет поддержать Турцию боеприпасами в Идлибе
Спецпредставитель Штатов в Сирии сообщил, что Вашингтон планирует поставить в турецкую провинцию Идлиб военные припасы и оружие.
Музыка
Лазарев одобрил решение отправить Little Big на «Евровидение»
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Игры
Авторы последних частей WRC работают над новой Test Drive Unlimited
Над игрой работает студия Kylotonn, которая разрабатывала последние части ралиийного симулятора WRC.
Экономика
«Детский мир» сменит гендиректора
Совет директоров компании "Детский мир" 10 марта рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора компании Владимира Чирахова.
Экономика
Более 700 млн инвестиций может получить Каспийск
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
В Москве рассказали об условиях в инфекционных больницах
Сотрудники инфекционных больниц в Москве используют все необходимые меры защиты, пациентам выдают маски, палаты регулярно дезинфицируют, при этом в палаты объединяют только пациентов с одинаковыми симптомами, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Происшествия
В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале
В Московской области курсант ведомственного вуза МЧС трагически погиб в спортзале, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на источники в экстренных службах.
Политика
Лавров: Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «ядерной пятерки»
Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Здоровье
В Киеве детям будут измерять температуру из-за коронавируса
Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Космос
Наша галактика получила «травму позвоночника»
Гаджеты
Intel про 10 нм: горбатого могила исправит
Напомним, что формально носителями 10-нм техпроцесса Intel первого поколения являлись выпущенные в 2018 году мобильные процессоры Cannon Lake, но они были настолько неудачными и скромными по объёмам выпуска, что статусом «первенцев» компания предпочла наделить их преемников — 10-нм мобильные процессоры Ice Lake, которые были представлены в прошлом году.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Общество
Леди в зелёном: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Ирландию
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Ирландию с трёхдневным туром.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.