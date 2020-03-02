Экономика

REGNUMREGNUMНовак назвал препятствия для газификации на уровне регионов РФ

В регионах России наблюдается низкая исполнительская дисциплина по выполнению взятых на себя обязательств по газификации. Об этом 2 марта заявил министр энергетики России Александр Новак на парламентских слушаниях «Перспективы, темпы и проблемы газификации в субъектах РФ» в Совете Федерации.
Читать в источнике
Комментировать83

Подробнее о событии

Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Деловое.ТВ12:34

Единым оператором газификации в России может стать «ГАЗИФИКАЦИЯ.РФ»

Финмаркет00:38

В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

Накануне.Ruвчера в 06:58

Более 1,9 трлн рублей планируется потратить на газификацию РФ до 2030 года

Интерфаксвчера в 07:23

Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

ТАССвчера в 08:00

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

News.ruвчера в 07:56

Минэнерго предложило институт единого регионального оператора газификации

REGNUMвчера в 08:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Происшествия

В жилом доме Самары произошел взрыв газа

Российская газета 12:06
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Политика

Власти Турции гонят 130 тысяч беженцев в Грецию

BFM.ru 12:22
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ 08:52
Футбол

Сборная России узнала соперников в Лиге наций

Победитель каждой из групп дивизиона B сможет подняться в лигу A. В первом розыгрыше Лиги наций сборная России также выступала в дивизионе B и не сумела пробиться выше.
Lenta.ru 12:44
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле

Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Pravda.Ru вчера в 11:21
Политика

Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Интерфакс вчера в 08:24
Политика

Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США

Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Lenta.ru 09:10
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Армия и оружие

США хочет поддержать Турцию боеприпасами в Идлибе

Спецпредставитель Штатов в Сирии сообщил, что Вашингтон планирует поставить в турецкую провинцию Идлиб военные припасы и оружие.
Городовой 10:01
Музыка

Лазарев одобрил решение отправить Little Big на «Евровидение»

Российская газета 08:54
Политика

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 08:47
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 10:14
Игры

Авторы последних частей WRC работают над новой Test Drive Unlimited

Над игрой работает студия Kylotonn, которая разрабатывала последние части ралиийного симулятора WRC.
Cyber.sports.ru 10:59
Экономика

«Детский мир» сменит гендиректора

Совет директоров компании "Детский мир" 10 марта рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора компании Владимира Чирахова.
Вести.Ru 03:22
Экономика

Более 700 млн инвестиций может получить Каспийск

Лезги газет 07:33
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Общество

В Москве рассказали об условиях в инфекционных больницах

Сотрудники инфекционных больниц в Москве используют все необходимые меры защиты, пациентам выдают маски, палаты регулярно дезинфицируют, при этом в палаты объединяют только пациентов с одинаковыми симптомами, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 11:43
Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Известия 11:48
Происшествия

В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале

В Московской области курсант ведомственного вуза МЧС трагически погиб в спортзале, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на источники в экстренных службах.
Российская газета 12:28
Политика

Лавров: Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «ядерной пятерки»

Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Коммерсантъ 09:14
Здоровье

В Киеве детям будут измерять температуру из-за коронавируса

Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.
РИА Новости 07:28
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Piter.tv вчера в 23:53
Космос

Наша галактика получила «травму позвоночника»

LentaChel.ru 04:07
Гаджеты

Intel про 10 нм: горбатого могила исправит

Напомним, что формально носителями 10-нм техпроцесса Intel первого поколения являлись выпущенные в 2018 году мобильные процессоры Cannon Lake, но они были настолько неудачными и скромными по объёмам выпуска, что статусом «первенцев» компания предпочла наделить их преемников — 10-нм мобильные процессоры Ice Lake, которые были представлены в прошлом году.
3DNews 06:00
Общество

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
Общество

Леди в зелёном: Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Ирландию

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Ирландию с трёхдневным туром.
Газета Metro 10:27
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Происшествия

Сотрудниками УФСБ по Волгоградской области задержан мэр Михайловки

Высота 102 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное