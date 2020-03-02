Экономика

ТАССТАССМинэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов. Об этом сообщил министр энергетика Александр Новак, выступая в Совете Федерации.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

News.ru07:56

Уровень газификации в РФ по итогам 2019 года вырос на 1 п.п

ПРАЙМ06:47

Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%

ТАСС08:00

В России только 11 субъектов полностью газифицированы – глава Минэнерго

Накануне.Ru06:58

Минэнерго предложило создать регоператоров по газификации регионов

ZAB.RU06:56

Более 1,9 трлн рублей планируется потратить на газификацию РФ до 2030 года

Интерфакс07:23

Минэнерго предложило институт единого регионального оператора газификации

REGNUM08:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru 04:27
Шоу-бизнес

Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе

После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Kleo.ru 05:06
Здоровье

Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы

ToDay News Ufa 05:23
Футбол

«Манчестер Сити» Гвардиолы выиграл все финалы

Накануне манчестерцы взяли Кубок английской лиги, победив в финальном поединке «Астон Виллу» со счетом 2:1. Это уже третий финал турнира, где побеждает команда Гвардиолы.
ProstoProSport 02:09
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru 06:48
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Общество

Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении

Вечерняя Москва 13:05
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Армия и оружие

Додон назвал сроки вывода российских военных из Приднестровья

Как сообщает молдавский сайт NewsMaker, глава государства сделал заявление о выводе российских сил во время возложения цветов к памятнику жертвам войны в ПМР.
Ruposters.ru 07:02
Энергетика

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

Представитель РФПИ отказался обсуждать с Ведомостями подлинность материалов, заявив, что фонд считает направление нефте- и газохимии крайне перспективным для инвестиций и изучает несколько проектов в этой сфере, но не комментирует конкретные проекты.
Ведомости вчера в 15:39
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс 02:11
Космос

Комиссия утвердила замену российского экипажа МКС на дублеров

Межведомственная комиссия утвердила замену российской части основного экипажа очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) на дублеров.
ФАН 17:48
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Летидор 09:26
Армия и оружие

Украинские боевые части перешли на питание по стандартам НАТО

Взгляд.ру 07:00
Космос

Миссию NASA к астероиду Психея запустит Falcon Heavy

Популярная механика 29 февраля в 02:05
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Наука

Родня, заря и почти обезьяны

Антрополог Станислав Дробышевский расскажет, к кто такие приматы и кто были их первыми представителями; что позволяет определить приматов; как палеонтологи различают древних животных, от которых остались лишь обломки зубов, и так ли туманно наше древнейшее прошлое.
Индикатор 06:54
Космос

Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны

REGNUM 29 февраля в 15:34
Авто

Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену

Автозавод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену. Как долго продлится такой режим, компания не сообщает.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:54
Общество

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Российская газета 10:26
Здоровье

В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек.
Российская газета 08:32
Армия и оружие

Разведка Украины выяснила, для чего России нужен Крым

Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы хочет сделать из Крыма свой главный форпост в Черноморском регионе.
ФАН 12:22
Космос

Ученые: Проходящая звезда может выбросить Землю из Солнечной системы

Ученые предположили, что проходящая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы.
Территория новостей 04:20
Политика

Путин поручил проверить чиновников на грамотность

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников.
REGNUM 09:36
Авто

Представлен лёгкий и мощный седан Alfa Romeo Giulia GTA

Компания Alfa Romeo представила новую версию седана Giulia.
За рулем Кубань 15:12
Авто

В России начались продажи кроссовера Kia Seltos

Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Автоновости дня 08:54
Общество

Суд отменил приговор Константину Котову

Известия 07:32
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное