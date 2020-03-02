Экономика
ТАССМинэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации
Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов. Об этом сообщил министр энергетика Александр Новак, выступая в Совете Федерации.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Шоу-бизнес
Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе
После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Здоровье
Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы
Футбол
«Манчестер Сити» Гвардиолы выиграл все финалы
Накануне манчестерцы взяли Кубок английской лиги, победив в финальном поединке «Астон Виллу» со счетом 2:1. Это уже третий финал турнира, где побеждает команда Гвардиолы.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Общество
Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Армия и оружие
Додон назвал сроки вывода российских военных из Приднестровья
Как сообщает молдавский сайт NewsMaker, глава государства сделал заявление о выводе российских сил во время возложения цветов к памятнику жертвам войны в ПМР.
Энергетика
«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале
Представитель РФПИ отказался обсуждать с Ведомостями подлинность материалов, заявив, что фонд считает направление нефте- и газохимии крайне перспективным для инвестиций и изучает несколько проектов в этой сфере, но не комментирует конкретные проекты.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Космос
Комиссия утвердила замену российского экипажа МКС на дублеров
Межведомственная комиссия утвердила замену российской части основного экипажа очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) на дублеров.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Космос
Миссию NASA к астероиду Психея запустит Falcon Heavy
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Наука
Родня, заря и почти обезьяны
Антрополог Станислав Дробышевский расскажет, к кто такие приматы и кто были их первыми представителями; что позволяет определить приматов; как палеонтологи различают древних животных, от которых остались лишь обломки зубов, и так ли туманно наше древнейшее прошлое.
Космос
Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны
Авто
Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену
Автозавод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену. Как долго продлится такой режим, компания не сообщает.
Общество
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Здоровье
В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек.
Армия и оружие
Разведка Украины выяснила, для чего России нужен Крым
Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы хочет сделать из Крыма свой главный форпост в Черноморском регионе.
Космос
Ученые: Проходящая звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
Ученые предположили, что проходящая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы.
Политика
Путин поручил проверить чиновников на грамотность
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников.
Авто
Представлен лёгкий и мощный седан Alfa Romeo Giulia GTA
Компания Alfa Romeo представила новую версию седана Giulia.
Авто
В России начались продажи кроссовера Kia Seltos
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Общество
Суд отменил приговор Константину Котову
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.