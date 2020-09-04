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Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Средняя цена на нефть в 2021 году может составить $65 за баррель, но, скорее всего, будет колебаться в районе в $50–55 за бочку. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) в пятницу, 4 сентября.В источнике
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Коммерсантъ

Новак допустил подорожание нефти до $65 в следующем году

Коммерсантъвчера в 09:00
Известия

Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Известиявчера в 08:19
Интерфакс

Новак спрогнозировал нефть по $50-55 за баррель в 2021 году

Интерфаксвчера в 08:23
Московский Комсомолец

Новак заявил о росте цены на нефть до $65

Московский Комсомолецвчера в 08:22
ТАСС

Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году

ТАССвчера в 08:15
RT на русском

Новак дал прогноз по цене нефти за баррель

RT на русскомвчера в 08:28
Российская газета

Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов за баррель

Российская газетавчера в 08:48

Житель Дагестана избил краснокнижного беркута железной трубой

Курахский районный суд Дагестана предписал местному жителю заплатить штраф в размере 120 тыс. рублей за ловлю и избиение хищной птицы, сообщает в пятницу, 4 сентября пресс-служба прокуратуры региона.
Житель Дагестана избил краснокнижного беркута железной трубой
Известия19:10
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Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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Новый Майдан спрогнозировали на Украине

Бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что Украину ждет второй майдан, а всему виной неграмотная политика действующего президента страны Владимира Зеленского.
Live24вчера в 05:31
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Сестра Ким Кардашьян показала откровенное фото в бикини

Супермодель Кендалл Дженнер опубликовала серию фотографий с отдыха Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kendall (@ kendalljenner) 3 Сен 2020 в 12:46 PDT Американская супермодель Кендалл Дженнер показала серию откровенных кадров с отдыха в своем Instagram.
АМИТЕЛвчера в 11:11

Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ruвчера в 09:07
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В США россиянину предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки

Гражданину России Егору Крючкову, задержанному в США в августе, предъявили обвинение в «участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру», сообщается на сайте американского Минюста.
Коммерсантъ19:43

В Пермском крае «задним числом» отменили региональные выплаты врачам из не перепрофилированных под COVID-19 больниц

Пермские врачи из не перепрофилированных под COVID-19 больниц, переболевшие инфекцией, не получат обещанные регионом единовременные выплаты за заражение коронавирусом.
Новая газетавчера в 08:25