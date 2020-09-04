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Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Средняя цена на нефть в 2021 году может составить $65 за баррель, но, скорее всего, будет колебаться в районе в $50–55 за бочку. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) в пятницу, 4 сентября.В источнике
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Московский Комсомолец

Новак заявил о росте цены на нефть до $65

Московский Комсомолец08:22
Российская газета

Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов за баррель

Российская газета08:48
Интерфакс

Новак спрогнозировал нефть по $50-55 за баррель в 2021 году

Интерфакс08:23
Коммерсантъ

Новак допустил подорожание нефти до $65 в следующем году

Коммерсантъ09:00
ТАСС

Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году

ТАСС08:15
RT на русском

Новак дал прогноз по цене нефти за баррель

RT на русском08:28
Rambler News Service

Минэнерго дало прогноз по средней цене на нефть в 2021 году

Rambler News Service08:19

Жириновский потребовал от Литвы отдать Белоруссии Вильнюс и Клайпеду

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уличил Литву в намерении разделить Белоруссию и раскритиковал позицию Вильнюса по обстановке в соседней республике, сложившейся после президентских выборов.
Жириновский потребовал от Литвы отдать Белоруссии Вильнюс и Клайпеду
Российский Диалог12:55
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
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В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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Скорость закачки Starlink превысила 100 мегабит в секунду

Во время запуска своей последней партии спутников Starlink, транслирующих через Интернет, SpaceX раскрыла ключевые детали о возможностях планируемой группировки, заявив, что спутники показали "сверхмалую задержку и скорость загрузки более 100 Мбит / с".
Astera09:56
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Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
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The National Interest: Россия создает истребитель будущего

Компании МиГ и Сухой создадут истребитель шестого поколения, который будет показывать лучшие характеристики МиГ-21, самого распространенного сверхзвукового реактивного самолета в истории, и очень функциональных МиГ-35 и Су-57.
Политическая Экспертиза06:43
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