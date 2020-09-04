Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году
Смотрите также
В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии
Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники
В Татарстане мужчина в магазине напал с ножом на бывшую жену
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом
В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и ФРГ
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Готовивший теракт в школе под Красноярском подросток признал вину
Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток
Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет
Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума
Новак допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году
Александр Новак: «Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10%»
Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и ФРГ
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом
Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны
Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Средняя цена на нефть в 2021 году может составить $65 за баррель, но, скорее всего, будет колебаться в районе в $50–55 за бочку. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) в пятницу, 4 сентября.В источнике
Подробнее о событии