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Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Средняя цена на нефть в 2021 году может составить $65 за баррель, но, скорее всего, будет колебаться в районе в $50–55 за бочку. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) в пятницу, 4 сентября.В источнике
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ТАСС

Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году

ТАССвчера в 08:15
Интерфакс

Новак спрогнозировал нефть по $50-55 за баррель в 2021 году

Интерфаксвчера в 08:23
Московский Комсомолец

Новак заявил о росте цены на нефть до $65

Московский Комсомолецвчера в 08:22
Коммерсантъ

Новак допустил подорожание нефти до $65 в следующем году

Коммерсантъвчера в 09:00
RT на русском

Новак дал прогноз по цене нефти за баррель

RT на русскомвчера в 08:28
Известия

Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Известиявчера в 08:19
Rambler News Service

Минэнерго дало прогноз по средней цене на нефть в 2021 году

Rambler News Serviceвчера в 08:19

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ruвчера в 11:10
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Министры обороны Индии и Китая провели в Москве переговоры

Главы оборонных ведомств Индии и Китая Раджнатх Сингх и Вэй Фэнхэ провели встречу на полях проходящего в Москве совещания глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, сообщила пресс-служба министра обороны Индии.
Взгляд.рувчера в 15:33
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Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией

Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русскомвчера в 11:48
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