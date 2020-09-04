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Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Средняя цена на нефть в 2021 году может составить $65 за баррель, но, скорее всего, будет колебаться в районе в $50–55 за бочку. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) в пятницу, 4 сентября.В источнике
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Коммерсантъ

Новак допустил подорожание нефти до $65 в следующем году

Коммерсантъвчера в 09:00
Российская газета

Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов за баррель

Российская газетавчера в 08:48
Интерфакс

Новак спрогнозировал нефть по $50-55 за баррель в 2021 году

Интерфаксвчера в 08:23
Московский Комсомолец

Новак заявил о росте цены на нефть до $65

Московский Комсомолецвчера в 08:22
ТАСС

Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году

ТАССвчера в 08:15
RT на русском

Новак дал прогноз по цене нефти за баррель

RT на русскомвчера в 08:28
Известия

Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Известиявчера в 08:19

Названы регионы, где сложнее всего распалиться картой

В лидерах предсказуемо оказалась Москва, говорит Достов: здесь на один магазин в среднем приходится почти 11 терминалов из-за гипермаркетов с большими кассовыми линиями и курьеров с переносными устройствами для приема карт.
РИА Новости00:10

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
REGNUMвчера в 00:42
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Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

В четверг, 3 сентября, акции Apple упали на 8%, это снизило капитализацию корпорации на $180 млрд — рекордное однодневное падение капитализации не только для Apple, но и для американских компаний в целом.
Коммерсантъвчера в 05:42
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Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке на ₽3,4 млрд ушло в суд

Материалы уголовного дела депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова о взятке на 3,4 млрд рублей с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу – вместе с ним на скамью подсудимых сядет экс-главбух Первого хлебокомбината (Челябинск) Маргарита Бутакова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ13 сентября в 04:32
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Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
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ОСК сообщила об отставании строительства подлодок «Лада» от плана

Задержка строительства двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" исходит от технических проблем одного из поставщиков оборудования, сообщает РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Народные новостивчера в 06:40
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