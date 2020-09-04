Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году
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Средняя цена на нефть в 2021 году может составить $65 за баррель, но, скорее всего, будет колебаться в районе в $50–55 за бочку. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) в пятницу, 4 сентября.В источнике
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