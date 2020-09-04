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Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Средняя цена на нефть в 2021 году может составить $65 за баррель, но, скорее всего, будет колебаться в районе в $50–55 за бочку. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) в пятницу, 4 сентября.В источнике
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Коммерсантъ

Новак допустил подорожание нефти до $65 в следующем году

Коммерсантъ09:00
Российская газета

Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов за баррель

Российская газета08:48
Московский Комсомолец

Новак заявил о росте цены на нефть до $65

Московский Комсомолец08:22
Интерфакс

Новак спрогнозировал нефть по $50-55 за баррель в 2021 году

Интерфакс08:23
ТАСС

Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году

ТАСС08:15
RT на русском

Новак дал прогноз по цене нефти за баррель

RT на русском08:28
Rambler News Service

Минэнерго дало прогноз по средней цене на нефть в 2021 году

Rambler News Service08:19

Задержанный в Сибири подросток признал вину в попытке взорвать школу

Задержанный ФСБ 15-летний подросток признал вину в попытке провести теракт в одной из школ с использованием самодельных бомб, передает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии.
Задержанный в Сибири подросток признал вину в попытке взорвать школу
Ведомости06:49
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Новичок ЦСКА Зайнутдинов вывел Казахстан вперед в матче с Литвой

Вильнюс, 4 сентября 2020, 19:06 — REGNUM На 4-й минуте матча первого тура Лиги Наций УЕФА 22-летний полузащитник московского ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов вывел сборную Казахстана вперед после передачи Бауржана Исламхана.
REGNUM12:06

Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
REGNUM00:42
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В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газета09:20
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Сборная России по футболу обыграла сербов в матче Лиги наций

Первый тайм оказался неудачным для российских игроков, однако они смогли собраться и вырваться вперед, одержав победу над сербами Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счетом 3:1, сообщает Sport.ru.
Толк22:56
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Valve огласила планы на DPC-сезон

Разработчики Dota 2 опубликовали запись в своем блоге, в которой рассказывали о своих дальнейших планах относительно DPC-сезона и The International 2020, а также коснулись темы эксклюзивных прав на трансляцию турниров.
Dota2.ru12:45