Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.

с чего всё началось

В Минэнерго РФ текущую цену на нефть в 40-43 доллара за баррель считают более-менее сбалансированной, передает ТАСС. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщил глава министерства Александр Новак.

Новак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель

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