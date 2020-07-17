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Аргументы и ФактыНовак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель
В Минэнерго РФ текущую цену на нефть в 40-43 доллара за баррель считают более-менее сбалансированной, передает ТАСС. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщил глава министерства Александр Новак.
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Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.ТАСС15:22
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Газета.Ru 18:05
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 14 миллионов.
НТВ 20:33
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет.
РИА Новости 17:23
Здоровье
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Стало известно, что высокое кровяное давление неизбежно ведет к потере эластичности сосудов и ухудшению кровотока.
ToDay News Ufa 14:00
Футбол
Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
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Происшествия
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК 09:24
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском вчера в 19:15
Общество
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет решение по долгу Киева перед Москвой не раньше осени. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:34
Общество
Время для неги: Песков рассказал о семейной жизни с Навкой
Москва, 17 июля 2020, 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что счастлив с женой Татьяной Навкой, а прежняя семейная жизнь была необходима для нынешней гармонии.
REGNUM 05:58
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
Общество
Обустраивающие «Лахта Центр» рабочие прекратили забастовку
Строители, занимающиеся обустройством высотного здания "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге, завершили забастовку в районе небоскреба и перешли к переговорам с подрядчиком.
ТАСС 08:16
Здоровье
«Единая Россия» разрабатывает меры по увеличению доступности лекарств
Как пишет nashgorod.ru, проект закона о дистанционной продаже лекарств разрабатывался кабмином вплотную с «Единой Россией».
НовостиВолгограда.ру 15 июля в 13:29
Политика
Трамп пожаловался на книги Болтона и племянницы
Вашингтон, 18 июля 2020, 03:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на две последние книги о нём, написанные бывшим помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном и племянницей Мэри Трамп, заявив при этом, что он является «абсолютным членом Клуба книги месяца».
REGNUM 20:32
Здоровье
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов
Диетолог Елена Кален перечислила продукты, которые необходимо исключить из рациона во избежание проблем со здоровьем.
РИА Новости 07:15
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
Общество
Акции Twitter упали после взлома аккаунтов Илона Маска и Билла Гейтса
В службе поддержки аккаунтов сказали, что они начали внутриведомственное расследование и изыскивают возможности возвращения сломанных аккаунтов в рабочее состояние.
Evo-rus.com 03:12
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
В Мексике произошли беспорядки у здания парламента штата Герреро
Мехико, 18 июля 2020, 03:44 — REGNUM Акция протеста студентов у здания регионального парламента в мексиканском городе Чильпансинго в штата Герреро закончилась массовыми беспорядками, 17 июля передает радиостанция Noticias MVS.
REGNUM 20:44
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Общество
Малышева рассказала о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке
Малышеву поразило, что все продолжают ходить в масках, а заведения закрыты.
Общественная служба новостей 05:29
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
Футбол
Андре Шюррле завершил карьеру футболиста в 29 лет
iReactor 09:13
Игры
Вышел новый трейлер шутера «Crysis Remastered» для Nintendo Switch
Ремастер игры «Crysis» запустится на Nintendo Switch уже совсем скоро, и в рамках подготовки к этому событию разработчик предложил новый трейлер, показывающий две минуты шутера.
Ридус 17:01
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
Шоу-бизнес
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
Подмосковье Сегодня 12:55