Коронавирус
ТАССНовак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель
Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 15:54, Ашберн
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Невские Новости вчера в 20:58
Армия и оружие
Четверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины
Луганск, 17 июля 2020, 19:27 — REGNUM Испытания американской вакцины от коронавирусной инфекции на украинских военных закончились четырьмя летальными исходами, сообщает 17 июля ЛуганскИнформЦентр.
REGNUM 12:27
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Гаджеты
Дизайн Galaxy Note20 показали на видео
Вести.Ru 12:41
Футбол
Маурисио Покеттино попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Интера»
Спорт-Экспресс 06:25
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Футбол
Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»
Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре. Ранее Митрюшкин попал в заявку "Монако" на товарищеский матч.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
В Киеве около станции метро произошел взрыв
В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15:06
Общество
Малышева рассказала о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке
Малышеву поразило, что все продолжают ходить в масках, а заведения закрыты.
Общественная служба новостей 05:29
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Экономика
Делягин: США могут запретить использовать доллары
Делягин отметил, что многое будет зависеть от США.
Deita.ru 15 июля в 07:50
Общество
Синод РПЦ сменил ректора Николо-Перервинской семинарии
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина.
ТАСС 09:33
Футбол
«Ювентус» по окончании сезона могут покинуть восемь игроков
По информации источника, туринский клуб по окончании сезона могут покинуть Лука Пеллегрини, Кристиан Ромеро, Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Сами Хедира, Блейз Матюиди, Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин.
Бомбардир.ру 09:18
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
Спортсмену Петру Яну за победу в титульном бое UFC подарили Mercedes.
ФедералПресс 09:47
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Севастьянова опубликовала фото в бикини
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала фотографии в бикини.
Metaratings 14:46
Автоспорт
Два случая заболевания коронавирусом выявлены в «Формуле-1»
Российская газета 14:35
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Культура
Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов
Московский Комсомолец 08:32
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Футбол
Президент «Реала» рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает Onda Cero.
Газета.Ru 13:55
Здоровье
В районе зарегистрировано 44 случая заболевания коронавирусом
На 15 июля в районе лабораторно подтвержденных случаев заболевания СОVID-19 насчитывается 44 человека.
Октябрьская искра вчера в 00:14
Космос
Crew Dragon покинет МКС 1 августа
Американский корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию 1 августа, его возвращение на Землю запланировано на 2 августа, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.
RT на русском 14:01
Здоровье
Врач рассказал, когда нельзя удалять клеща самостоятельно
Если клещ был извлечен своими силами, но случайно упал и оказался потерян, то спустя две недели нужно сдать кровь на антитела к вирусу энцефалита и бактериям боррелиям, сказал Доленко.
MedikForum.ru 12:17
Общество
Вирусологи оценили слова Собянина об иммунитете у 60% москвичей
Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о сформировавшемся коллективном иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей является гипотезой.
РБК 14:48