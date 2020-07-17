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ТАССТАССНовак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель

Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.
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Новак назвал текущие цены на нефть сбалансированными

Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в 40-43 доллара за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.
РИА Новости15:17

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Новак назвал сбалансированной цену на нефть

RT на русском16:04

Новак считает сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель

РЕН ТВ15:41

Минэнерго России считает текущую цену на нефть сбалансированной

Газета.Ru15:36

Новак назвал цену на нефть в 40-43 доллара за баррель «более менее сбалансированной»

ТК Звезда15:41

Новак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель

ТАСС15:22

Новак назвал текущие цены на нефть сбалансированными

РИА Новости15:17

Новак назвал текущую цену на нефть «более-менее сбалансированной»

Комсомольская правда15:16
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Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
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Происшествия

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Путешествия

Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах

Приезжающие туристы выбирают преимущественно традиционные сочинские пляжи.
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Общество

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
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В Колорадо зарегистрировали случай заболевания бубонной чумой

Случай заражения бубонной чумой впервые с 2015 года зафиксирован в штате Колорадо.
ТАСС 14:19
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

РИА Новости 11:44
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Общество

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Политика

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Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru 10:02
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Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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Политика

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В конце июня в Европейском совете объявили, что для этих целей чиновники хотят создать специальный фонд под названием «ЕС нового поколения».
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Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

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Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
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Экономика

В МВФ назвали главный риск для экономики США

В Международном валютном фонде считают, что вторая волна коронавируса остается главным риском для экономики США.
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Неизвестное устройство взорвалось в мусорной урне возле станции метро «Шулявская» на проспекте Победы в Киеве.
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Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
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Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
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