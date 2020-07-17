Энергетика
ТАССНовак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель
Говоря об ожиданиях ценового диапазона, Новак заявил, что "сейчас [цена на нефть] держится уже месяц на уровне $40-43, более-менее цена сбалансирована". Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля.
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Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.ТАССвчера в 15:22
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Новак назвал цену на нефть в 40-43 доллара за баррель «более менее сбалансированной»
ТК Звездавчера в 15:41
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В последние годы американские компании умножили усилия по разработке гиперзвуковой ракеты.
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