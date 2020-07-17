Коронавирус
ТАССНовак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель
Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.
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Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в 40-43 доллара за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.РИА Новости15:17
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:33, Ашберн
Армия и оружие
США задумались о выводе войск из нефтяных районов Ливии
В Вашингтоне задумались о выводе войск из нефтяных районов Ливии, передает The Libyan Observer.
Lenta.ru 14:00
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой
Королева Британии посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который собрал свыше £32 млн ($41 млн) пожертвований на борьбу с коронавирусом.
Газета.Ru 15:06
Спорт
В GOG бесплатно раздают Warhammer 40,000: Rites of War
В GOG началась раздача Warhammer 40,000: Rites of War. Пользователи магазина смогут получить стратегию бесплатно до 19 июля.
Cyber.sports.ru 11:11
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Шоу-бизнес
Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
Общество
В «красной зоне» по коронавирусу оказались 18 штатов США
В США 18 штатов вошли в «красную зону» в связи с высокими темпами распространения коронавируса, сообщает Daily Beast, ссылаясь на секретный документ американского правительства.
Взгляд.ру 09:51
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском вчера в 19:15
Общество
Синод РПЦ сменил ректора Николо-Перервинской семинарии
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина.
ТАСС 09:33
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Происшествия
В Киеве около станции метро произошел взрыв
В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15:06
Футбол
РФС оштрафовал Медведева на 200 тыс. рублей за шутку о «Спартаке»
Комитет по этике российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора санкт-петербургского "Зенита" Александра Медведева на 200 тысяч рублей за высказывания о московском "Спартаке".
МК-Спорт 10:05
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Здоровье
Воронежцы смогут сдать на улице тесты на коронавирус
В Воронеже тесты на коронавирус начали брать в специальных модулях, которые расположены во дворе областного диагностического центра по ул. Кирова.
Обозреватель Врн 09:29
Здоровье
В Колорадо зарегистрировали случай заболевания бубонной чумой
Случай заражения бубонной чумой впервые с 2015 года зафиксирован в штате Колорадо.
ТАСС 14:19
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Прежний рекорд установлен 12 июля. В тот день в мире зафиксировали более 230 тысяч случаев заражения.
Общественная служба новостей 16:18
Общество
ВОЗ заявила о выходе Бразилии на плато по коронавирусу
Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:58
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий, которые страна потеряла.
Piter.tv 03:56
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Общество
Названы самые безопасные страны для туризма в 2020 году
Ранее Numbeo предоставил список опаснейших стран для туризма.
SM News 16:00
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Наука
Русского осетра скрестили с американским веслоносом
N+1 вчера в 07:53
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости 13:45