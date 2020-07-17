Коронавирус
ТАССНовак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель
Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.
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Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Армия и оружие
В России создан новый легкий бронеавтомобиль Стрела
Военно-промышленная компания ВПК сообщила о разработке нового легкого бронеавтомобиля Стрела, который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.
Ladaonline 15 июля в 06:33
Общество
Рекордное число случаев коронавируса выявлено в мире за сутки
Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 12 июля, когда число новых пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией в мире составило более 230 тысяч за сутки.
iReactor 16:20
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Evo-rus.com 11:21
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Технологии
Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере.
Astera 09:37
Наука
Русского осетра скрестили с американским веслоносом
N+1 вчера в 07:53
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Шоу-бизнес
Отец покойной Фриске прокомментировал болезнь Заворотнюк
Отец Фриске заключил, что сейчас у актрисы есть намного больше вариантов для борьбы с раком, ведь чего стоит только одни прогресс, которого достигла медицина в этом направлении.
RuNews24.ru 05:51
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news 14:23
Политика
Боррель обеспокоен санкциями США против «Северного потока — 2»
Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток 2" и "Турецкий поток", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 16:45
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ru 05:24
Политика
Российский пранкер обвинил МИД Польши в непрофессионализме
Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) в беседе с РИА Новости объяснил отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН после его с партнером Алексеем Столяровым (Лексус) звонка президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Lenta.ru 16:09
Футбол
Депутаты Госдумы обратились в РФС с просьбой оставить «Оренбург» в РПЛ
Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он и другие депутаты приняли решение направить письма министру спорта России Олегу Матыцину, президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и главе Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину с просьбой оставить «Оренбург» в сильнейшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон.
Sport.rbc.ru 16:53
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Культура
Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов
Московский Комсомолец 08:32
Политика
Зеленский призвал политические силы Украины к возвращению территорий
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал политические силы страны к объединению для возвращения территорий.
Территория новостей вчера в 11:39
Общество
Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями
Возобновлять международное авиасообщение нужно, но с определёнными ограничениями для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
RT на русском 08:59
Космос
Китай доставил на стартовую площадку ракету для запуска миссии на Марс
Представители китайской компании CASC сообщили о том, что на космодром Вэньчан была доставлена ракета-носитель «Чанчжэн-5», которая будет использована для запуска марсианской миссии.
Discover24 06:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Политика
Два заместителя главы Верховного суда подали заявления об отставке
Два заместителя главы Верховного суда, Василий Нечаев и Олег Свириденко, подали заявления об отставке.
Давыдов.Индекс 06:01
Шоу-бизнес
Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
Футбол
«Спартак» стал победителем чемпионата Москвы
Российская газета 16:02
Политика
Замминистра финансов Иванов стал первым замглавы Минэкономики
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Иванова, занимавшего должность заместителя министра финансов РФ, на пост первого замглавы Минэкономики, сообщается на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 08:22
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22