Коронавирус

ТАССТАССНовак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель

Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минэнерго России считает текущую цену на нефть сбалансированной

Газета.Ru15:36

Новак считает сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель

РЕН ТВ15:41

Новак назвал цену на нефть в 40-43 доллара за баррель «более менее сбалансированной»

ТК Звезда15:41

Новак назвал сбалансированной цену на нефть

RT на русском16:04

Новак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель

ТАСС15:22

Новак назвал текущие цены на нефть сбалансированными

РИА Новости15:17

Новак назвал текущую цену на нефть «более-менее сбалансированной»

Комсомольская правда15:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Авто

MINI назвала стоимость обновленного кроссовера Countryman для России

Деловое.ТВ 13:11
9
Политика

Ким Кардашьян призвала к мирному разрешению конфликта Баку и Еревана

Газета.Ru 16:40
7
Общество

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
53
Армия и оружие

В России создан новый легкий бронеавтомобиль Стрела

Военно-промышленная компания ВПК сообщила о разработке нового легкого бронеавтомобиля Стрела, который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.
Ladaonline 15 июля в 06:33
28
Общество

Рекордное число случаев коронавируса выявлено в мире за сутки

Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 12 июля, когда число новых пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией в мире составило более 230 тысяч за сутки.
iReactor 16:20
3
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Evo-rus.com 11:21
458
Общество

Найден самый ранний симптом коронавируса

РИА Новости 11:10
406
Технологии

Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S

Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере.
Astera 09:37
21
Наука

Русского осетра скрестили с американским веслоносом

N+1 вчера в 07:53
Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»

Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
6
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru 08:26
646
Шоу-бизнес

Отец покойной Фриске прокомментировал болезнь Заворотнюк

Отец Фриске заключил, что сейчас у актрисы есть намного больше вариантов для борьбы с раком, ведь чего стоит только одни прогресс, которого достигла медицина в этом направлении.
RuNews24.ru 05:51
5
Шоу-бизнес

Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news 14:23
54
Политика

Боррель обеспокоен санкциями США против «Северного потока — 2»

Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток 2" и "Турецкий поток", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 16:45
Экономика

Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ru 05:24
94
Политика

Российский пранкер обвинил МИД Польши в непрофессионализме

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) в беседе с РИА Новости объяснил отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН после его с партнером Алексеем Столяровым (Лексус) звонка президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Lenta.ru 16:09
54
Футбол

Депутаты Госдумы обратились в РФС с просьбой оставить «Оренбург» в РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он и другие депутаты приняли решение направить письма министру спорта России Олегу Матыцину, президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и главе Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину с просьбой оставить «Оренбург» в сильнейшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон.
Sport.rbc.ru 16:53
7
Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Lenta.ru вчера в 07:23
1K
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
77
Культура

Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов

Московский Комсомолец 08:32
43
Политика

Зеленский призвал политические силы Украины к возвращению территорий

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал политические силы страны к объединению для возвращения территорий.
Территория новостей вчера в 11:39
192
Общество

Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями

Возобновлять международное авиасообщение нужно, но с определёнными ограничениями для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
RT на русском 08:59
307
Космос

Китай доставил на стартовую площадку ракету для запуска миссии на Марс

Представители китайской компании CASC сообщили о том, что на космодром Вэньчан была доставлена ракета-носитель «Чанчжэн-5», которая будет использована для запуска марсианской миссии.
Discover24 06:19
34
Автоспорт

Квят подвел итоги пятничных заездов на Хунгароринге

CT news 15:44
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
13
Политика

Два заместителя главы Верховного суда подали заявления об отставке

Два заместителя главы Верховного суда, Василий Нечаев и Олег Свириденко, подали заявления об отставке.
Давыдов.Индекс 06:01
177
Шоу-бизнес

Агутин признался, что изменял Анжелике Варум

Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
27
Футбол

«Спартак» стал победителем чемпионата Москвы

Российская газета 16:02
Политика

Замминистра финансов Иванов стал первым замглавы Минэкономики

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Иванова, занимавшего должность заместителя министра финансов РФ, на пост первого замглавы Минэкономики, сообщается на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 08:22
3
Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
2,2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное