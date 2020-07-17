Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.

с чего всё началось

Говоря об ожиданиях ценового диапазона, Новак заявил, что "сейчас [цена на нефть] держится уже месяц на уровне $40-43, более-менее цена сбалансирована". Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля.

Новак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 15

Космос Crew Dragon покинет МКС 1 августа Американский корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию 1 августа, его возвращение на Землю запланировано на 2 августа, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн. 3

Происшествия Мужчина ранен во время стрельбы на юго-востоке Москвы Мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Трофимова на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Политика Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса. 4

Общество Собянин рассказал о графике переселения по программе реновации Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сроки переселения в новые дома участников программы реновации в столице будут объявлены до конца 2020 года.

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны» Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов. 11

Наука Искусственный интеллект научился точно прогнозировать штормы Модель прогнозирования штормов с использованием ИИ была создана в 2010 году и вплоть до 2019 года показывала очень точные и впечатляющие результаты - практически не ошибается во времени и месте возникновения больших волн и предсказывает изменение температуры воды. 12

Финансы Рублю предсказали резкое укрепление к осени Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. 510

Здоровье Вирусолог оценил ситуацию с пандемией Вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с пандемией.

Шоу-бизнес Представитель семьи погибших в ДТП с Ефремовым пожаловался на защиту актера Руководитель правозащитной компании «Результат» Сергей Аверцев, который представляет интересы сына Виталия Захарова, погибшего в ДТП с участием актера, пожаловался на защиту артиста.

Шоу-бизнес Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет.

Армия и оружие Киевский эксперт дал 36 часов на уничтожение Керченского моста «В случае возникновения какого-либо серьезного конфликта в регионе Черного моря или восточного Средиземноморья, Керченский мост легко нейтрализуется и группировка ВС РФ, размещенная на территории полуострова, просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят», — заявил Михаил Гончар. 7

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 921

Энергетика Bloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg. 62

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 847