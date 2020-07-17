Коронавирус
ТАССНовак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель
Говоря об ожиданиях ценового диапазона, Новак заявил, что "сейчас [цена на нефть] держится уже месяц на уровне $40-43, более-менее цена сбалансирована". Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.ТАСС15:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:00, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Космос
Crew Dragon покинет МКС 1 августа
Американский корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию 1 августа, его возвращение на Землю запланировано на 2 августа, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.
RT на русском 14:01
Происшествия
Мужчина ранен во время стрельбы на юго-востоке Москвы
Мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Трофимова на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 19:58
Футбол
«Спартак» стал победителем чемпионата Москвы
Российская газета 16:02
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Футбол
СМИ: «Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ
Ранее сообщалось, что топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в элитный дивизион.
RT на русском 17:29
Политика
Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия 18:39
Шоу-бизнес
Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»
Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru вчера в 12:22
Общество
Собянин рассказал о графике переселения по программе реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сроки переселения в новые дома участников программы реновации в столице будут объявлены до конца 2020 года.
RT на русском 19:03
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
Наука
Искусственный интеллект научился точно прогнозировать штормы
Модель прогнозирования штормов с использованием ИИ была создана в 2010 году и вплоть до 2019 года показывала очень точные и впечатляющие результаты - практически не ошибается во времени и месте возникновения больших волн и предсказывает изменение температуры воды.
Сайт интересных новостей вчера в 19:56
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru вчера в 02:36
Здоровье
Вирусолог оценил ситуацию с пандемией
Вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с пандемией.
RT на русском 15:45
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Шоу-бизнес
Представитель семьи погибших в ДТП с Ефремовым пожаловался на защиту актера
Руководитель правозащитной компании «Результат» Сергей Аверцев, который представляет интересы сына Виталия Захарова, погибшего в ДТП с участием актера, пожаловался на защиту артиста.
АБН 18:48
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Общество
Число случаев коронавируса в мире превысило 14 млн
Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 14 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 20:50
Армия и оружие
Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ
Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии. Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room.
Российская газета 04:57
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.
Lenta.ru вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет.
РИА Новости 17:23
Общество
В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки
В стране зафиксировано 137 тысяч летальных случаев. В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки.
Piter.tv 03:37
Происшествия
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
Армия и оружие
Киевский эксперт дал 36 часов на уничтожение Керченского моста
«В случае возникновения какого-либо серьезного конфликта в регионе Черного моря или восточного Средиземноморья, Керченский мост легко нейтрализуется и группировка ВС РФ, размещенная на территории полуострова, просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят», — заявил Михаил Гончар.
ФАН 14:59
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Байкал возле Ольхона
Твой Иркутск 07:00
Энергетика
Bloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок
Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg.
Известия 18:57
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама вечером в четверг, 16 июля.
Известия 19:47