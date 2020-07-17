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ТАСС
ТАСС

Новак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель

Говоря об ожиданиях ценового диапазона, Новак заявил, что "сейчас [цена на нефть] держится уже месяц на уровне $40-43, более-менее цена сбалансирована". Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля.В источнике
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ТАСС

Новак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель

Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.
ТАССвчера в 15:22
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RT на русском

Новак назвал сбалансированной цену на нефть

RT на русскомвчера в 16:04
ТАСС

Новак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель

ТАССвчера в 15:22
ТК Звезда

Новак назвал цену на нефть в 40-43 доллара за баррель «более менее сбалансированной»

ТК Звездавчера в 15:41
Газета.Ru

Минэнерго России считает текущую цену на нефть сбалансированной

Газета.Ruвчера в 15:36
РЕН ТВ

Новак считает сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель

РЕН ТВвчера в 15:41
РИА Новости

Новак назвал текущие цены на нефть сбалансированными

РИА Новостивчера в 15:17
Комсомольская правда

Новак назвал текущую цену на нефть «более-менее сбалансированной»

Комсомольская правдавчера в 15:16
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Историк объяснил версию СК о захоронениях царской семьи Романовых

Как писал NEWS.ru, старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова рассказала, что ведомство допускает наличие других захоронений семьи Романовых кроме найденного в 1979 году под Екатеринбургом.
News.ruвчера в 06:43
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Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении

Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН16 июля в 14:59
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Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов

Большую часть сериала снимали в Калининграде на базе военно-морского флота, поэтому в кадре все настоящее: и корабли, и подводные лодки и даже боевые экипажи судов, на которые пустили съемочную группу.
Московский Комсомолецвчера в 08:32
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Google ужесточил требования к рекламе из-за коронавируса

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МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
RT на русском11:16
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Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Врач подчеркнул, что симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями похожи, в связи с чем людей будет весьма затруднительно разделять в медицинском учреждении.
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