Энергетика
ТАССНовак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель
Говоря об ожиданиях ценового диапазона, Новак заявил, что "сейчас [цена на нефть] держится уже месяц на уровне $40-43, более-менее цена сбалансирована". Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля.
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с чего всё началось
Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.ТАССвчера в 15:22
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Новак назвал цену на нефть в 40-43 доллара за баррель «более менее сбалансированной»
ТК Звездавчера в 15:41
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:17, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 23:51
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Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
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По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru вчера в 16:05
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Экс-игрок «Уфы» Малаховский: «Если Газизов принял такой вызов, как „Спартак“, значит, он верит в свои силы»
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Евро-футбол.ру 16 июля в 15:02
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РИА Новости вчера в 13:30
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Российская газета вчера в 21:35
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В Хабаровске начался седьмой по счету митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении.
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Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
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