Энергетика
RT на русскомНовак назвал справедливую цену на нефть
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что цена нефти в $50 за баррель является справедливой, а о $100 за баррель можно забыть, сообщает Reuters.
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Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Интерфакс 01:51
Здоровье
Выявлена смертельная опасность лака для ногтей
Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
Российская газета 00:54
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Общество
В Екатеринбурге открыли отреставрированную набережную
На участке от улицы Малышева до Куйбышева укрепили берег реки, расширили и отремонтировали пешеходные дорожки, установили новые скамейки и детскую площадку.
Globalcity.info 06:38
Кино
Сборы российских картин упали на 20%
Касса еще восьми голливудских картин превысила 1 млрд руб. У России же только один миллиардник – военная драма "Т-34" со сборами 2,3 млрд руб. Ближайший отечественный конкурент – комедия "Громкая связь" – собрал 547 млн руб. В результате доля отечественного кино в прокате снизилась с 31,2% за 9 месяцев 2018 г. до 22,3%.
Ведомости 04:51
Армия и оружие
В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Военное обозрение вчера в 12:29
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти
19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
РБК 02:44
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе
Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Русская Планета 04:42
Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Финансы
Рублю предрекли обвал из-за «креста смерти»
Курс российской нацвалюты в ближайшие недели окажется под сильным давлением, поскольку рубль попал под прицел так называемого «креста смерти».
Росбалт 07:16
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Кино
В столице завершен Comic Con Russia 2019
Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
Molnet.ru 04:25
Шоу-бизнес
После развода бывший муж Лолиты Милявской оказался без денег
Ведь на протяжении брака именно Милявская была основным добытчиком в семье, а Иванов посвящал время своему хобби – игре в сквош, которая, тем не менее, практически не приносила денег.
Kleo.ru 04:09
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад, заявил глава РУСАДА
Последствием для России, отметил глава РУСАДА, может стать отстранение от двух Олимпийских игр — летних в Токио 2020 году и зимних, которые пройдут в 2022 году в Пекине.
ФАН 07:25
Происшествия
Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке
Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.
РИА Новости 05:19
Общество
Синоптики предсказали приход сентябрьского тепла в Москву
К выходным в столице ожидается потепление, а на следующей неделе в Москву придется сентябрьское тепло, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:19
Политика
Лавров прибыл в Багдад на переговоры
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на переговорах министры планируют обсудить «ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, зоне Персидского залива, обстановку вокруг Ирана, а также на палестинских территориях».
РБК 06:35
Политика
В Кремле заявили о заинтересованности в отводе сил в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, может ли Кремль гарантировать, что незаконные вооруженные формирования будут отведены из зоны конфликта в Донбассе.
Известия 06:51
Армия и оружие
Кремль рассчитывает, что Турция будет соблюдать целостность Сирии
Россия надеется, что Турция будет соблюдать территориальную целостность Сирии во время операции по борьбе с терроризмом.
Вести.Ru 06:34
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Политика
В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке
В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:01
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Армия и оружие
ВСУ признали гибель одного боевика
REGNUM 03:06
Гаджеты
Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4
Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это одно из самых крупных апдейтов за последнее время.
Ferra 04:38
Здоровье
В Минздраве Оренбургской области идут новые назначения
Прошел профессиональный путь от врача-кардиолога кардиоаритмологического отделения до заместителя главного врача по медицинской части, главного внештатного специалиста-кардиолога министерства здравоохранения Оренбургской области.
Оренбургская неделя 05:07